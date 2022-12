Ravenha quase fez o quinto gol

21:14

55′ – Chance para Rafinha

Rafinha foi sozinho, fintando na área e chutando rasteiro para a trave longa, Kim Seung-Gyu chegou lá com os dedos e defendeu.

21:06

47′ – O Milagre de Alison Eun Soon!

Filho Marquinhos surpreende com velocidade após passe longo e remate de pé direito, Alisson sai milagrosamente e consegue desviar de escanteio.

21:05

46′ – início do segundo tempo

Recomeça sem alterações e o Brasil lidera por 4 a 0.

20h51

45′ + 5′ – Paquetá e Richarlison estiveram perto de fazer 5 a 0. O fim do primeiro tempo

Mais uma bela obra do Brasil aos 46 minutos, que terminou com um já elegante Paquetá de fora da bola, que acertou o goleiro. Richarlison também tentou logo após o intervalo, mas o chute foi defendido por Kim Seung-Gyu com o pé. O primeiro tempo termina.

20h36

36′ – Poker Brasil, Paquito também marca!

É um Brasil avassalador: No início do segundo tempo, Vinicius se prepara para a chegada de Paquetá, que foi o primeiro a acertar a bola no palpite diagonal da vitória.

20h33

33′ – Novamente Alisson sobre Hwang H.

Belo trabalho na zaga de Hwang H. que pula de Militão e chuta, mas Alisson fecha o gol.

20h29

Que gol do Richarlison! Primeiro com a malandragem com que dribla três vezes como num circo, depois se curva e troca com Casemiro, aparecendo sozinho na frente do goleiro, acertando a trave. A festa também inclui Tite dançando com a equipe.

20h17

17′ – Grande defesa de Alisson

Coreia do Sul reage, Hwang H dispara um belo chute de longe, mas Alisson voa e desvia para tentar um escanteio: uma super defesa.

20h13

13′ – Neymar dobra pênalti!

Apenas 13 minutos e o Brasil já está vencendo por 2 a 0. Richarlison cobra o pênalti e Neymar converte com extraordinária frieza. Para O Ney, é o segundo gol neste Mundial (o primeiro contra a Tunísia) e o 76º com a Seleção, com exceção de um gol de Pelé.

20:07

7′ – Gol do Vinícius!

Na primeira investida, o Brasil saiu na frente: driblando Rafinha na direita e fazendo cruzamento rasteiro, Neymar não chegou lá, mas Vinicius foi no canto mais distante, que dominou e colocou embaixo da trave.

20:00

1′ – Início Brasil Coreia do Sul

Hinos nacionais e além, a Coreia joga a primeira bola. Tite recupera Neymar e o libera como peça chave no ataque do Ouro Verde, do outro lado ele comanda a defesa de Kim Napoli.

19h45

Estou procurando o primeiro gol

Aos 91 minutos da última partida, Son se envolveu em marcar um gol pela primeira vez nesta Copa do Mundo com a Coreia do Sul, e deu uma assistência para Hwang para o gol que garantiu a passagem para as oitavas de final. Son ainda está em busca de seu primeiro gol na Copa do Mundo.

19h30

A curiosa verdade sobre Rodrigo

O brasileiro Rodrigo marcou três gols em Copas do Mundo, incluindo dois na última partida contra Camarões – mais do que qualquer outro jogador até agora na competição, apesar de ter jogado apenas 114 dos 270 minutos disponíveis.

19h15

Perfis oficiais

Brasil (4-2-3-1): Allison. Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Paquita, Casemiro; Rafinha, Neymar, Vinícius; Richardson. CT: Téte.

Coreia do Sul (4-2-3-1): Kim Sung-gyu, Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-joon, Kim Jin-soo; Hwang In-beom, Jung; Hwang Hee-chan, Lee, H-sun; Chu S. CT: Paulo Pinto.

19:00

Curiosidades sobre Brasil e Coreia do Sul

Este será o oitavo confronto entre Brasil e Coreia do Sul, e é o primeiro em uma partida oficial entre as duas seleções. O Brasil venceu seis das últimas sete partidas (L1), incluindo a última por 5 a 1 em junho passado.

A Coreia do Sul nunca venceu uma seleção sul-americana em uma Copa do Mundo, empatando duas e perdendo quatro.

Esta será a primeira eliminatória da Coreia do Sul em Copa do Mundo desde 2010, quando foi eliminada pelo Uruguai nas oitavas de final (1 a 2). Antes, havia vencido apenas uma das cinco partidas logo após a fase de grupos da competição (E1 D3), em 2002, contra a Itália.

O Brasil avançou para as oitavas de final em todas as sete ocasiões em que disputou a Copa do Mundo, não conseguindo vencer em 90 minutos e avançando apenas na disputa de pênaltis contra o Chile em 2014. A última vez que foi eliminado neste ponto do torneio foi em 1990 contra a Argentina.

Passo 974