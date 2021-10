A separação dura seis minutos – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

12,55 Pozzovivo teve problemas com a caixa de câmbio e teve que trocar a moto. Três de seus companheiros ajudaram Lucan a voltar.

12.54 Problemas mecânicos por Domenico Pozzovivo (Qhubeka-Assos).

12.52 O grupo principal entrega algo sobre os fugitivos, com uma desvantagem de menos de 6 minutos.

12.47: A nação Startup de Israel está mais uma vez no topo do pelotão, enquanto Pace lidera o G10

12,44: Lafay da Cofidis se aposenta

12,43: Começa a ascensão de Roncola, 6’27 “de vantagem para o grupo

12.41: Estes são os 10 fugitivos que estão 6 minutos à frente de Roncola: Thomas Champion (Covidis, Solutions Credits), Jan Bakilants (Intermarchy – Wanti – Jubert Matero), Tim Welles (Loto Soudal), Chris Hamilton (Equipe DSM), Mattia Paes (Androni Giocattoli-Cedramec), Domaine Novak (Bahrain-Victorius), Andrea Garrosio (Pardiani-CSF-Faisani), Victor Campinaerts (Cubca Next Hash), Amanuel Jebrijzabir (Trek-Segafredo) e Davide Orico (Vini Zabri)

12.39: Área habitada em Barzana, escalada de Roncola começa em 1 quilômetro

12,36: Agora é o movimento rápido de Deceuninck para o topo do grupo. O recurso abordado é 5’47 “

12,32: Grupo líder em Ponteda. A escalada de Roncola começa aos 6 km

12h30: A vantagem do Grupo dos Dez sobre o Melhor grupo atinge 5’30 “

12,28: A nação iniciante de Israel tem três homens liderando o grupo

12,26: Mais de 5 polegadas a favor do grupo de fugitivos

12,23: A ascensão de Roncola se aproxima

19/12: depois da cidade de Garlate do grupo da frente: passaram 70 km de corrida. 161 faltando no final

12.16 O grupo da frente continua ganhando um avanço de quase 4’30 polegadas conforme a névoa cobre o topo das montanhas, para ilustrar o que aguarda os três ciclistas a poucos quilômetros de distância

12,12: Após 4 minutos liderando o líder do grupo, por trás eles não machucam suas almas

12,07: 3’38 “Recurso Esquadrão Fugitivo

12h05: Estamos nos aproximando da ascensão de Roncola: a corrida ainda não se espalhou, mas tudo era esperado

12.03: Lembramos os membros do grupo que iniciou a fuga: Thomas Champion (Cofidis, Solutions Crédits), Jan Bakelants (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Tim Wellens (Lotto Soudal), Chris Hamilton (Equipe DSM), Mattia Bais (Androni Giocattoli – Sidermec), Domen Novak (Bahrain – Victorious), Andrea Garosio (Bardiani-CSF-Faizanè), Victor Campenaerts (Team Qhubeka NextHash), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek – Segafredo), Davide Orùrico (Vini Zab)

12.01 Via dupla no túnel do grupo de fugitivos

11,58 Hanninen aposentou-se após a queda oficial.

11,56 180 km até o fim.

11,54 Hanen Finn cai de AG2R Citroen.

11.52 Chris Froome puxou o set também.

11.49 Após a descida de Ghisallo, uma longa seção plana que ancoraria o esquema tático da corrida.

11.46 Lembramos os atacantes: Mattia Paes (Androni Giocattoli – Cedermac), Domaine Novak (Bahrain – Victorious), Andrea Garrosio (Pardiani-CSF-Faisani), Thomas Champion (Covidis, Solutions Credits), Jan Bakilants (Intermarchy – Wante – Giubert ).) Matero), Tim Wells (Loto Soudal), Chris Hamilton (Equipe DSM), Victor Campinaarts (Equipe Cubeca Next Hash), Amanuel Gebrigzabhir (Trek-Segafredo) e Davide Orico (Vini Szabo).

11.43 Jumbo Visma e Israel Start-Up Nation retiram o grupo.

11,41 espaçamento de grupo de 3 ‘.

11,37 Média da primeira hora de corrida: 41.100 km / h.

11,33 200 km até o final.

11,31 Garrosio sobe primeiro ao topo da Madonna del Gisallo.

11.29 Os fugitivos: Jan Baquilantes (Intermarche-Wante-Jobert), Domaine Novak (Bahrain Victorious), Chris Hamilton (DSM), Amanuel Gebrigzabir (Trek Segafredo), Thomas Champion (Cofidis), Andrea Garrosio (Bardiani-CSF), David Orrico (Vini-Zabu), Mattia Bais (Androni-Toys). Tim Wells (Loto Soudal) e Victor Campinaarts (Qhubeka-NextHash) também estão de volta.

11,27 Campinarts e Wellens conseguiram retornar para a fuga.

11h25 O grupo certamente se levantou novamente, um minuto atrasado da décima hora até o ataque.

11,23 Campenaerts e Wellens tentam recomeçar da facção.

11,21 Ghisallo começa: 8,8 quilômetros com uma inclinação média de 3,9%.

11,19 Dez homens no comando, tiros ainda começam do grupo.

11.17 A fuga correta pode ter começado antes da abordagem de Gisallo.

11.14 Nada a fazer, ainda alcance compacto: Ghisallo a dez quilômetros.

11,12 Oito homens pegaram uma pequena franja do pelotão, vamos ver se o grupo decolaria.

11.08 O ataque certo pode ir longe demais na primeira escalada do dia: Madonna del Gisallo.

11.06 A fuga ainda não acabou. Ainda vários ataques ao topo do grupo.

11.04 movimentos de Christian Spragli.

11,01 220 quilômetros até o final.

10,59 Campenaerts começa de novo, com o pelotão correndo o risco de quebrar na frente.

10.57 O conjunto é muito compacto e alongado novamente.

10.54 O trabalho de Brambilla continua, e os outros começam por trás.

10.52 baleado por Gianluca Brambilla (Trek Segafredo).

10,50 o grupo combinado novamente.

10,48 230 quilômetros até o fim.

10,46 De trás vem Fabio Villen.

10.44 Agora Andreas Stockbro (Qhubeka NextHash Team) está em movimento.

10,42 um conjunto muito longo.

10.40 Whelan (EF Education Nippo) não foi iniciado.

10,38 Victor Campaerts foi um dos primeiros a atirar.

10,35 Partida oficial! Lombardia começa!

10.31 Céu nublado, mas sem chuva durante a corrida.

10,28 6 km de transporte antes da partida final.

10,25 Palavras de Roglic antes do início: “Hoje há tantos heróis, é difícil adivinhar. Serão necessárias pernas muito boas para este Il Lombardia.”

10.22 Esperanças azuis confiadas ao tubarão:

10.18 Corredores enfileirados, todos prontos para começar.

10.15 Lista de honra recente:

10.12 Em Como, a saudação está entre dois favoritos: Alaphilippe e Roglic.

10.10 Os competidores partirão às 10.20 da área de largada até o quilômetro 0.

10.06 A rota não é a que conhecemos nas últimas quatro ocasiões, mas será adotada a rota invertida: partindo de Como e chegando a Bérgamo depois de percorrer 239 quilômetros e encontrar 4400 metros de desnível.

10.03 Um grande espetáculo que promete fazer a 115ª edição do Classic of Dead Leaves: De fato, a lista inicial está mais cheia de estrelas do que nunca.

10h00 Olá e bem-vindos ao LIVE LIVE do Giro di Lombardia 2021, o último monumento clássico desta intensa temporada de ciclismo.

Estrada Giro de Lombardy – Lista inicial de Giro de Lombardy – Os favoritos de Giro di Lombardia

Olá e bem-vindo ao LIVE LIVE do Giro di Lombardia 2021, o último memorial clássico Desta intensa temporada de ciclismo. É uma grande vitrine para a 115ª edição do Classic of Dead Leaves, que retorna à sua posição normal no início do outono depois de se mudar para 15 de agosto do ano passado competitivo, devido à distorção do calendário ligada à pandemia. O caminho não é o que conhecemos nas últimas quatro ocasiões, mas o caminho invertido será adotado: Partida em Como e chegada em Bergamo depois de viajar 239 quilômetros e encontrar uma altitude de 4400 metros.

Primoz Roglic da Eslovênia é o favorito esta noite: O vencedor da Vuelta di Spagna estabeleceu-se facilmente no Giro dell’Emilia e em Milão-Turim na semana passada, e parece que tem uma perna para fazer a diferença. Il Belga Remco Evenepoel, no ano passado caiu mal ao longo da descida de Moro di Sormano, sonha com um golpe e está em boa forma como mostrou na Copa do Mundo e na vitoriosa Copa Bernocchi (dobrar o set). Julian Alaphilippe francês Ele parece ser um novo campeão mundial e o curso se encaixa nas suas características. Vamos ver se Campeão esloveno Tadej Pojakar, o vencedor nos dois últimos Tour de France e na primavera de Liège-Bastogne-Liège, terá o caso certo para morder.

Vincenzo Nibali sonha com um golpe. Vencendo em 2015 e 2017, Squalo está fresco do sucesso do Giro di Sicilia, e parece ter encontrado uma boa pedalada e poderia tentar ser o protagonista. Então tome cuidado com potenciais estranhos Como o russo Alexander Vlasov, o português João Almeida, o esloveno Mate Mohoric, os colombianos Rigoberto Uran e Sergio Higuita, os franceses Thibaut Pinot e David Godot, os gêmeos britânicos Adam e Simon Yates, o eterno espanhol Alejandro Valverde e o holandês Bok Mollima.

O próprio Giro di Lombardia afirma que é uma corrida muito difícil de acordo com a tradição. A primeira subida será o lendário GhisalloNo entanto, você enfrenta o lado suave de Asso para chegar a Maggreglio, onde fica o santuário dedicado ao santo protetor dos ciclistas e o Museu da Bicicleta. Para baixo e plano para entrar na província de Bergamo, onde Ascensão de Roncola (9,4 km com um gradiente médio de 6,6%) e Berbenno (6,8 km com uma milha média de 4,6%). Ascensão de Dosina (11 km a 6,2%) E o consequente de Zambla Alta (9,5 km a 3,5%, mas os últimos 2 km a 7%) você escolherá quando faltarem 64 km para o final.

Desça em direção a Gazzaniga onde A difícil subida do Passo di Ganda (9,2% no gradiente médio de 7,3%, mas os últimos 2 km em 9,8% no máximo 15%), dos quais o GPM perderá 32 km no final. Depois de uma descida muito técnica de 15 km em direção a Nembro e um trecho plano que leva a O Colle Aberto se rompe em direção a Bérgamo Alta: do total serão 3,2 km até o final. Um homem pode chegar sozinho, no máximo um grupo de unidades para jogar é contado para o sucesso.

OA Sport traz para você uma transmissão ao vivo do Giro di Lombardia 2021: Cobertura total em tempo real, minuto a minuto, quilômetro a quilômetro, para que você não perca nada. Começa às 10h20. Eu escuto.

