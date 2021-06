Higuaín: Feliz em Miami, na Mls pensei que estava brincando com cigarros. Sarri me convenceu de que eu queria deixar Napoli. Juventus … ‘| no exterior

Conversando com Bobo TV Isto Contração muscularE aEle falou: “Em Miami me sinto à vontade, encontro serenidade fora do futebol. Estou bem e feliz. Na Europa não encontro serenidade fora do futebol, Buffon me disse que quando eu não sentir mais o fogo dentro será apropriado. Um momento para uma mudança. “

Sobre MLS – “Pensei em vir aqui e jogar com um cigarro na boca e, em vez disso, foi difícil porque é um torneio difícil. Aprendi que é como o futebol italiano. Na Espanha e na Inglaterra é mais fácil jogar bem, enquanto na Itália é mais difícil não conheço a liga. Você sofre. ”

Sobre Cassano – “Um dos caras mais duros com quem já joguei, mas se ele quisesse poderia ter feito mais. Durante um treino com o Capello, um brinco caiu no chão e ele parou de treinar. Mandamos o Capello correr (risos, Ed ) “.

seu messi – “Tive a sorte de jogar 8-9 anos na seleção com ele, quase sempre com o Messi. Sou o argentino que mais minutos jogou com Ronaldo e Messi. Eles estão em um nível alto, se você for inteligente para entendê-los , 3-4 chances de marcar em cada partida A. É preciso se adaptar a isso, para mim foi um privilégio. O Cristiano fez um ótimo trabalho contra o Messi. ”

Sol marcou 36 gols – “Três penalidades …”.

SOBRE A SÉRIE A – “No primeiro ano lutei com o futebol italiano, no segundo eu estava um pouco melhor. No terceiro ano, com o Maurizio (Sari, editor), tínhamos um jeito de brincar de cor: antes dele eu não tinha certeza de continuar , Maurizio ligou em seu escritório e em 5 minutos ele me convenceu. Ele me fez marcar 36 gols, e ele foi um grande professor para mim. ”

Sobre Nápoles – “Tive dúvidas em continuar, quando decidi continuar naquela temporada, fiz um bom trabalho. Quase ganhamos o Scudetto. Jogamos de cor. Nesse ano marcamos 91 pontos, e é difícil não ganhar muitos pontos. Maurizio foi muito preciso sobre as coisas. “O que ele queria fazer: a equipe entendeu isso, nos divertimos.”

Sobre JUVE – “Eu me encontrei em uma cidade calma e tranquila. Costumávamos ir à academia todos os dias.”

Sobre Sari – JUVE – “Boa pergunta. Maurizio quer jogar com dois toques, para frente e para trás. Acho que a Juventus não fez isso, foi uma decisão do clube.”

nos registros – “Não, ninguém. Quando eu era criança e conversava com meu irmão, sonhava em fazer carreira, em jogar na seleção … Fiz tudo que sonhei e muito mais. Aí você pode ganhar ou não, mas Joguei a final mais importante de todas (Mundial, Edição), a Copa América, a Liga Europeia … Marquei todos os gols.