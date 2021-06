Porque Cristiano Ronaldo escondeu a Coca-Cola numa conferência de imprensa com Portugal: “Beba água!”

Isso causa muita discussão Gesto de Cristiano RonaldoO português, avançado da Juventus, durante a conferência de imprensa às vésperas do primeiro jogo entre Portugal e Hungria pelo Campeonato da Europa de Futebol, retirou da mesa de conferências garrafas de Coca-Cola, que não era patrocinadora do evento. controvérsia. Talvez o segredo do seu sucesso: treino pessoal e uma dieta que não permite erros. ronaldo, Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, 36 anos e um corpo ideal, graças ao qual é o modelo que muitos adolescentes tomam como exemplo. Não é por acaso que a empresa esportiva Nike o fez assinar um contrato “vitalício” para poder usar sua imagem.

O homem de 36 anos retirou duas garrafas de Coca Cola Ela convidou todos os participantes a beberem água. O campeão da Juventus ignorou completamente o fato de a empresa de refrigerantes mais famosa do mundo ser a principal patrocinadora do Euro 2020. Na sala, todos ficaram sem fala ao gesto feito pelo jogador e quebrando o “gelo” era o mesmo jogador de futebol que levantou uma garrafa de água e disse: “beber água”. Muito provavelmente, a resposta virá também da empresa de refrigerantes “Coca Cola” que certamente não apreciou o gesto Ronaldo.

Não é a primeira vez que o jogador de futebol expressa sua decepção com fast food e refrigerantes. Na verdade, culpe Ronaldo Ele fez por seu filho Cristiano Jr .: “Ele tem potencial, mas continua comendo batatinhas e bebendo cola até que não consegue chegar ao topo” Cristiano Ronaldo, que segue um exercício pessoal e dieta que não permite erros, também sugeriu ao filho de 10 anos que fizesse o mesmo, ou seja, depois de correr na esteira para fazer alguma coisa boa na água fria para se recuperar, mas a criança respondeu : “Pai ta tao frio la foraMas nesse jogador, ao contrário do filho que se alimenta mal e não bebe água, ele não se irritou e disse para as câmeras: “Ele é normal, ele tem 10 anos“

Nem sempre foi o caso do campeão português. Famosa história pré-jogo com o Manchester United Ferguson, Onde o atacante explodiu. Um dia Ronaldo apareceu no vestiário bebendo um refrigerante, aparentemente Coca. Naquela época, ele era o senador e herói daqueles anos, o galês Ryan GiggsEnfurecido com a atitude do jovem, obrigou-o a não beber. O próprio Giggs narrou este episódio no ano passado em uma entrevista com Manchester United Podcast Ele disse: “Eu poderia pendurá-lo na parede e dizer a ele ‘Não fazemos certas coisas aqui’. Ironicamente, durante aquela partida, CR7 fez um hat-trick ao acrescentar jiggs no podcast, Ronaldo Ele respondeu: “Beba o que eu quiser, Giggs!”

