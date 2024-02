No Campeonato Europeu Júnior de SUP, o jovem de 16 anos de Bari conquista o ouro em Portugal. “Grande emoção”

Pés na prancha, olhos no Atlântico e, para dar sorte, venceu com o mesmo calção usado na primeira prova. E então Nicolo Ricco, 16 anos, de Bari, Conquistou a medalha de ouro nas Finais de SUP do Campeonato Europeu Júnior de SUP em Peniche, Portugal. Com uma prova de velocidade superior a 200 metros, o jovem de dezasseis anos, nascido e criado na zona de Madonella e aluno do quarto ano do Flacco Classical High School, venceu todos os favoritos à conquista do título europeu. Ele também ficou em segundo lugar na prova de “longa distância” e em terceiro na prova “técnica”. “Eu não esperava. Mas me senti com muita energia: esse era o resultado que eu aspirava. Foi um sentimento muito forte. Essa conquista é resultado de três anos de trabalho cheio de sacrifício e comprometimento.”

Niccolò, por que Sup?

“É um desporto polivalente: pode ser praticado em todas as condições meteorológicas, seja quando o mar está calmo ou quando há muito vento e ondas, e as corridas em Portugal foram a prova disso. Moro numa cidade costeira: com este desporto posso praticá-lo 365 dias por ano e não apenas no verão. Foi isso que me fez apaixonar pelo SUP, também é muito motivador, te incentiva a dar sempre o seu melhor. Acima de tudo, cria um vínculo único com a natureza, porque é praticado em mar aberto e não apenas perto da costa.”

Como você começou?

“Comecei no verão de 2020, no meio da pandemia. Eu tinha 13 anos. Moro em frente à praia de Bagni e Pomodoro em Bari, e um dia, quando olhei da varanda, vi essas mesas no mar e fiquei curioso. Então decidi começar. Foi também uma forma de sair de casa: o SUP é um esporte individual e pode ser praticado mesmo em tempos de Covid. Me permitiu ser livre, sair de casa e conhecer outros atletas. Eu nunca parei.”

É difícil conciliar estudos e esportes?



“É muito difícil dada a quantidade de aulas no ensino médio clássico. Mas o segredo é poder antecipar o dever de casa no seu tempo livre. Treino todos os dias e chego em casa às seis da tarde, mas no único dia de descanso da semana me dedico aos estudos. É difícil viver apenas do esporte. Por isso, além da formação, gostaria também de continuar os estudos, fazer medicina ou ir para a academia militar.”

Quais são os próximos objetivos?

“Confirmar esse título no próximo ano e tentar conquistar uma medalha no Campeonato Mundial em setembro de 2024, em Copenhague. “Estou tentando vencer o Campeonato Italiano não só sub-18, mas também na categoria superior”.

Como você se vê daqui a dez anos?

“Espero que este esporte se torne um esporte olímpico, para que eu possa participar das Olimpíadas de 2032 na Austrália. Enquanto isso, espero obter outros títulos importantes. “Definitivamente me vejo tendo mais experiência e uma maior formação esportiva, e espero poder transmitir minha paixão a outras crianças que queiram iniciar neste esporte.”

Assim como o seu treinador Davide Albino, Campeão Nacional de Sup 2020. Ele também é da Puglia.

“Moramos a poucos metros um do outro e treinamos juntos quase todos os dias. Existe um vínculo muito forte entre nós, antes de se tornar treinador ele é um amigo e um professor de vida.”