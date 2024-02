Lewis Hamilton de vestido vermelho? -Fórmula 1

Sabemos que Lewis Hamilton aparece no GP vestido com as roupas mais inusitadas, mas hoje em dia há muitos jornais reproduzindo o traje que ele mostrou no recente Grande Prêmio do Bahrein, que era todo vermelho. O motivo é fácil de dizer e está ligado às intermináveis ​​séries sobre sua possível mudança para a Ferrari. A série de TV agora encontra nova vida no fato de Sainz ainda não ter renovado seu contrato. É o suficiente para alimentar fofocas? Sinta-se como se estivesse nele. Basta pensar no que aconteceu há alguns anos, quando a equipe Mercedes F1 postou uma foto de Hamilton chegando ao circuito turco, onde o logotipo Maxi do cavalo empinado podia ser visto claramente atrás dele. Os fãs começam a provocar, a brincar sobre isso, com respostas como “Lewis está entrando na Ferrari”, “Fãs, dêem uma boa olhada”, “Ele assinou” e coisas assim.

Naquele momento, Mercedes respondeu em letras maiúsculas, o que no jargão das redes sociais equivale a gritar “BREAK”. Dizer (isso foi em 2020) que não há nada de estranho em ver o logotipo da Ferrari atrás de Hamilton: muitas vezes ele tem Ferraris atrás dele.

A Ferrari respondeu imediatamente e Hamilton, sentado orgulhosamente em sua LaFerrari, postou: “Caro Merc, é verdade que Lewis tem uma Ferrari atrás dele de vez em quando, mas pelo que vemos de vez em quando ele sai com uma dessas. ..” Resumindo, Hamilton Ferrari é obrigatório para fofocas. Nada é suficiente para reacender o fusível.