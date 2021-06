Euro 2020, possíveis esquadrões atualizados para as 24 equipes: Dia 1. Surto na Espanha? Pellegrini ferido, Castrovilli em alerta precoce

A Gazzetta del Sud online apresenta uma seção atualizadaCarregado com gráficos e informações. Também há espaço para formações potenciais. Mais alguns dias e os 24 cidadãos que obtiveram a autorização de entrada Euro 2020 Eles saberão a verdade. Eles saberão se é possível concluir o longo ano de peste com glória ou continuar o caminho da tristeza. Depois de alguns dias. Nesse ínterim, as equipes estão lidando com os primeiros contratempos. Se o alarme voltar para a Itália Bonucci (Imediatamente após o relâmpago em um amistoso com República Checa), não havia nada que pudesse ser feito sentidos (e o substituiu Pesina), enquanto um problema muscular (lesão nos flexores) é acusado de peregrinos Forçando Mancini a advertir Castrovilli. Meio-campistaInter Poderia ter sido útil para a causa, mas não começou entre os proprietários. As divisões que sofreram são muito mais pesadas Hungria e Inglaterra. Os húngaros terão que dispensar a estrela quarto dele, autora das eliminatórias do gol, enquanto a Inglaterra terá que ficar sem ela Alexander ArnoldEle é provavelmente o melhor ala direito ao lado dele o juiz.

Luis Enrique (Espanha) convocou dezessete outros: entre eles estava também Villar de Roma

Alertas de emergência de coronavírus na Espanha Mais de três dias antes do início do Campeonato da Europa Outros 11 jogadores convocados após o capitão Sergio Busquets e Diego Llorente testarem positivo. Uma equipe de replicação verdadeira treinará em uma “bolha” para lidar com quaisquer outros casos de coronavírus entre os Red Wrath. A Federação Espanhola de Futebol anunciou que “a selecção espanhola decidiu que as onze equipas inicialmente convocadas para o jogo com a Lituânia ficarão à disposição da selecção espanhola”.

Os convidados são Alvaro Fernandez (Huesca), Oscar Mingusa (Barcelona), Marc Cucurella (Getafe), Brian Gil (Sevilha), Juan Miranda (Betis), Gonzalo Villar (Roma)Alex Pozo (Eibar), Brahim Diaz (AC Milan), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Yeremi Pino (Villarreal) e Javi Boadu (Espanyol).

Todos esses jogadores jogaram ontem à noite contra a Lituânia, em amistoso, e venceram por 4 a 0, sem o time

Europeu, em confinamento solitário no domingo. Este grupo se junta a outros seis reservistas que foram convocados esta segunda-feira pelo técnico Luis Enrique para compensar eventuais derrotas: Rodrigo Moreno (Leeds), Pablo Fornals (West Ham), Carlos Soler (Valência), Brice Mendes (Celta de Vigo), Raul Albiol. (Villareal) e Kepa Arrizabalaga (Chelsea). 17 jogadores reserva ficarão longe de outra bolha de saúde que se formou em torno da equipe espanhola. De acordo com o regulamento, Luis Enrique tem até ao primeiro jogo pela Espanha para fazer alterações à sua equipa de 26 convocados, no caso de uma inexistência devidamente confirmada pela UEFA. A seleção espanhola, que deve ser vacinada na quarta-feira de acordo com o ministro espanhol dos Esportes, vai iniciar sua jornada para o Campeonato Europeu na segunda-feira, em Sevilha, contra a Suécia, que ontem também anunciou duas infecções pelo vírus Corona entre seus jogadores.

A Holanda perde um jogador importante: Donnie Van de Beek ferido

As tulipas também pagam uma taxa no período pré-Euro2020: Donnie Van de Beek Ele está machucado e vai perder a competição, mas de Boer não vai ligar para ninguém no momento.

Kulusevski e Svanberg da Suécia positivos: jogador isolado e os europeus … longe …

Kulusevsky faz tremer o técnico da Suécia. A federação, aliás, havia anunciado que o meio-campista da Juventus Dejan Kulusevsky havia testado positivo esta manhã após os sintomas de um resfriado, do qual o jogador foi acusado. O Bianconero permaneceu isolado em Estocolmo e não acompanhou a equipe até Gotemburgo. A partida contra a Espanha ”, anunciou o treinador da equipe SuéciaE a Jan Anderson. A Suécia fará a sua estreia na segunda-feira, 14 de junho, frente à Espanha, em Sevilha, e Kulusevski quase certamente não estará presente e a Europa está em perigo agora. Após a notícia de Kulusevski, algumas horas depois, notícias positivas também vieram جاءت Svanberg. O mesmo protocolo foi executado como seu companheiro de equipe também.

A França está preocupada com o atacante Benzema, mas sua reação na perna é boa após a lesão

Ele simplesmente não consegue fazer as pazes com a seleção nacional, Karim BenzemaO atacante francês chorou em um amistoso nos Alpes contra a Bulgária devido a um problema na perna direita. Sua condição deve ser avaliada desde o início, mesmo que respostas confortáveis ​​tenham chegado nas últimas horas.

Boletim informativo do paciente Euro2020 atualizado

sentidos (Itália)

quarto dele (Hungria)

Alexander Arnold (Inglaterra)

Serge Busquets (Espanha)

Van de Beek (Holanda)

Kulusevsky (Suécia)

Svanberg (Suécia)

Imagem de Diego Lorrente (Espanha)

Benzema (França) em dúvida

peregrinos (Itália) em dúvida

