Oferta indecente de sexo a um jogador de futebol: quanto lhe ofereceram?

Birmingham (Londres) – É um pequeno passo entre o filme e a realidade. Desta vez, Robert Redford e Demi Moore não tiveram nada a ver com isso, mas é tudo verdade. O agora desatualizado filme de Hollywood criou sensação, no entanto Uma sugestão inadequada desta vez Ele vai direto para o vestiário do time Futebol feminino. Estamos em Birmingham, onde um dos jogadores de futebol mais famosos do Aston Villa recebeu uma oferta impressionante. Mas o futebol não tem nada a ver com isso. Sugerido por uma personalidade mundialmente famosa.

Lyman, Proposta Inapropriada

Alisha Lyman Ela é uma das jogadoras de futebol mais importantes da Inglaterra. No passado, ela teve um relacionamento amoroso com Douglas Luiz, meio-campista brasileiro do Aston Villa. Outro relacionamento que terminou em destaque foi com a colega de seleção Ramona Bachmann. “Recebi uma mensagem no meu celular – Revelado por Alisha Lehmann no programa alemão Dir Tea Talk – Aí chegou outra mensagem no celular do meu guarda-costas dizendo: vou pagar 100.000 francos suíços Para passar Uma noite com Alisha“. Naquele momento, o jogador respondeu diretamente à mensagem do homem: “Apenas 100.000? Não é possível!”