Eles foram eliminados imediatamente da Copa do Mundo e foram recebidos por heróis: é a essência do rugby

Portugal foi eliminado na fase de grupos do Mundial de Rugby, mas foi aplaudido de pé no regresso a casa. Grande momento esportivo.

Acontecerá no fim de semana Quartas de final da Copa do Mundo de Rugby. Serão organizados quatro jogos muito aguardados e dois jogos que são, na verdade, duas finais antecipadas: França-África do Sul E Irlanda-Nova ZelândiaE os outros são País de Gales-Argentina E Inglaterra-Fiji. A Itália está fora. Portugal também está em casa, mas quando regressam a casa encontram um acolhimento maravilhoso. Um povo comemorando um time que até foi eliminado da fase de grupos, mas provou seu valor e venceu sua primeira partida na competição.

Ele não tem uma grande tradição de rugby Portugal, que está, no entanto, a crescer. Os tempos neste esporte são lentos e são necessários anos e anos para dar um salto de qualidade. Maturidade lenta. Os portugueses participaram no Mundial pela segunda vez na sua história, a primeira depois de dezasseis anos, e acabaram num grupo complexo que viu a maior surpresa da primeira fase, que foi a eliminação da seleção portuguesa.Austráliafoi expulso do torneio por Ilhas Fiji, Que agora se preparam para o desafio de serem lembrados para sempre junto aos ingleses.

Contra Fiji, Portugal venceu o seu primeiro jogo no Campeonato do Mundo de Rugby.

Portugal apareceu com um saco cheio de sonhos e uma enorme vontade de lutar: o objectivo era causar uma boa impressão e quem sabe vencer pelo menos um jogo. Estreia contra País de GalesUm dos times favoritos com vitória por 28-8. A partida seguinte terminou com um empate positivo com… Geórgia18-18, ambas as equipes se dividiram. Depois vem mais uma derrota, como era de se esperar, contra a Austrália, que deveria vencer e vencer com facilidade. A Copa do Mundo termina com uma vitória histórica contra as Ilhas Fiji. Perdas 24-23.

Portugal venceu o seu primeiro jogo na competição no Mundial de 2023.

Portugal foi eliminado, mas queriam vencer e venceram. Um sucesso pesado e histórico para a seleção portuguesa, que saiu do torneio apesar da derrota, sorrindo. E Esta vitória produziu uma celebração extraordináriaE provavelmente inesperado.

Por que No regresso à terra natal, os jogadores portugueses de rugby encontraram milhares de pessoas no aeroporto para os receberComo se tivessem vencido o campeonato mundial ou como se tivessem subido ao pódio. Uma coisa maravilhosa, certamente não única, mas rara, porque tal recepção geralmente não se limita aos que saíram na fase de grupos. A essência do rugby O nono grau pode ser visto nas fotos vindas do Aeroporto de Lisboa. Fotos que funcionam com esportes.