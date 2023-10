Folonica na Liga dos Campeões: “Jogos emocionantes”

Uma temporada que começou com o pé direito. Ele quer continuar neste caminho. Pelo menos nas intenções do novo presidente Franco Ciolini. O Follonica Hockey 1952, depois da impressionante vitória de sábado sobre o Lodi graças a um hat-trick de Davide Panini (e um gol de Marco Pagnini), partirá amanhã para a França, em La Roche-sur-Yonnas Nantes, para enfrentar o La Vendéennes, em casa. A equipe organizará a fase de grupos da Liga dos Campeões, depois o time alemão Heeringen (a partida está marcada para sábado) para tentar a classificação para a segunda fase. Os meninos de Sergio Silva tentarão confirmar tudo o que mostraram tão bem no sábado. “Sabemos o valor dos nossos adversários – afirmou o treinador português – por isso serão jogos emocionantes que certamente apresentarão um grande espectáculo. Temos de interpretar o desafio da forma certa desde o início.” Francesco Panini não fará parte do grupo porque ainda terá que cumprir suspensão de um jogo durante as seis partidas que disputou na temporada passada. O jovem talento azul e branco vai juntar-se, na noite de sábado, ao jogo que o Follonica da série A2 disputará em Prato (com Oscar Bonarelli e Mattia Maldini) na primeira jornada da Taça de Itália. A UEFA Champions League para Follonica começa amanhã às 20h30 ao vivo no YouTube em europe.worldskae.tv