Todas as notícias do dia

14h

GARCIA, ONTEM: Cedo em Castel Volturno

Ontem foi um dia especial para Rudi Garcia. Depois de voltar de Nice, o treinador francês enfrentou as ondas, apareceu na cidade e, após uma viagem até sua casa à beira-mar, em Posillipo, entrou no carro e chegou ao centro esportivo. Muito antes de a sessão começar: por volta das 14h30 ele já estava no escritório, organizando os trabalhos e a agenda também.

13h45

Garcia e um precedente semelhante para Roma

Garcia estava treinando o Napoli ontem, enquanto Conte fechou o azul com uma postagem nas redes sociais. Ainda na passagem pela Roma, em janeiro de 2016, algo semelhante aconteceu, quando Spalletti viajou para Miami para se encontrar com Pallotta para ocupar seu lugar no banco e treinar o time em Trigoria. Naquela época, o Sr. Luciano assinou e fez as malas, mas dessa vez as coisas foram diferentes.

13h21

De Laurentiis se encontra com Garcia

O presidente de Nápoles, Aurelio De Laurentiis, chegou a Castel Volturno no final da manhã, tendo planejado uma reunião com Garcia. (notícia completa aqui)

13h07

O humor de Garcia quando o treino recomeça

Garcia certamente não estava feliz ontem, Deus me livre, mas conduziu o treino com indiferença: uma breve reunião com os jogadores antes da largada e depois saiu em campo para correr com um grupo que incluía vários jogadores do Primavera. Então você pode jogar pelo menos uma partida. Depois os programas: Hoje é uma sessão dupla. O que, se quisermos, também tem um valor simbólico: Garcia não desiste, mas dobra.

12h55

De Laurentiis e a mensagem para a equipe

Com García. Com a ajuda da equipe, De Laurentiis pediu-lhe, como se dissesse, vamos ficar juntos. Vamos fazer um quadrado. Vamos todos sair dessa juntos; Apaixonadamente ou não, não é necessário jantarmos juntos. Melhor resposta? Não há dúvida de que os jogadores do Napoli têm uma simpatia comum, pois defenderão com todas as forças: a vitória. A equipe quer vencer e sempre demonstrou comprometimento em todas as ocasiões.

12h35

Napoli, realizou treinamento matinal

A equipe entra em campo esta manhã. João Isa E Jolene Eles conduziram parte sessão em grupo e parte treinamento pessoal. Tratamentos para Anguissa. Politano Recuperado após a gripe. O treinamento também está programado para a tarde.

12h24

Conte em Roma ontem à noite

Uma Noite Romana de Antonio Conte. Ex-técnico L Tottenham Ele foi imortalizado ontem em uma foto do professor Antonio Giordano, coordenador científico e professor universitário, fã NápolesQue comemorou seu aniversário em um clube em Roma E na presença do técnico também.

12h10

De Laurentiis está localizado em Castel Volturno

O Presidente do Napoli chegou ao centro de treinamento da Konami em Castel Volturno. Uma sessão dupla de treinamento está marcada para hoje.

11h45

Enquanto isso, Galtier vai para o Catar

Crespo demitido pelo Al Duhail: Galtier, antigo alvo de De Laurentiis, foi escolhido em seu lugar Quem dirigiu até três meses atrás Paris Saint-Germain. O técnico francês tem sua primeira partida marcada para sábado, contra o Al-Gharafa, e depois, no dia 24, pela Liga dos Campeões.Vitória para Ronaldo. (notícias aqui)

11:32

Porzio: E se Conte esperar pela Juventus?

O esporte tem seus caminhos, e Franco Porzio, campeão de pólo aquático, levanta dúvidas: “Quer ver Conte esperando pela Juventus no próximo ano? Por que você optou por não aceitar outras equipes? Talvez a sua ambição seja precisamente regressar a TurimAfinal, ele nasceu lá e sempre se sentiu preto e branco. “Nunca acreditei na vinda dele, embora gostasse muito dele, é um treinador carismático, mas tinha dúvidas quanto ao aspecto financeiro e ao relacionamento com De Laurentiis.”

11h20

De Laurentiis negocia diretamente com Conte

Aurelio De Laurentiis tratou diretamente com Conte e com aqueles que se preocupavam com seus interesses e aspectos de seu trabalho. Também ontem, durante uma série de videochamadas em Velmauro, ele, junto com o CEO Chiavelli, o diretor do clube Sinicropi e seu filho Edoardo, continuaram a tentativa de golpe, dada a abertura do treinador e a tentação de liderar o italiano. Campeões.

11h10

Garcia, todos os números não são convincentes

O Napoli, que no ano passado conquistou o título da Série A na primavera, mas assumiu o controle do campeonato e já o hipotecou no final de 2022, caminha devagar este ano: Já são três derrotas para Lazio, Fiorentina e Real Madrid na Liga dos Campeões. Na Liga Italiana também é adicionado Um empate decepcionante (por jogo rápido) com o Gênova. Em ordem Milão Ele já está sete pontos à frente. No momento, o Napoli nem está na zona da Liga dos Campeões, pois está na quinta colocação. A defesa sofre muitos gols: Já tem 13 anos na temporada. Mais de um em cada jogo.

10h55

Análise de Alessandro Barbano

Codiretor do Corriere dello Sport-Stadio Alessandro Barbano Comentários sobre as últimas notícias do banco do Napoli: “Agora só falta confiar na genialidade e na capacidade do Napoli de consertar o irreparável, de pegar os pedaços da calçada e transformá-los em uma obra de arte.”

10h40

Opinião de Maurizio Di Giovanni

E acrescentou: “Entre os treinadores livres, Conte foi o único capaz de permitir a possibilidade de terminar a temporada entre os quatro primeiros do campeonato e chegar pelo menos aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, objectivos essenciais para o futuro econômico do clube à luz da ‘Copa do Mundo de Clubes muito rica’. Todos os outros nomes teriam sido uma aposta. Depois disso, eu ficaria curioso, como torcedor, para ver qual seria minha reação instintiva ao status dele na Juventus. Uma coisa é certa: “O Nápoles tem de mudar de treinador. Garcia já não tem a equipa sob controlo”.

10h20

Callayo teria aprovado a escolha de Conte

Ex-atacante italiano Emmanuel Kallio Ele foi treinado por Conte em Siena: “Conte é um vencedor, tem uma mentalidade inacreditável, trabalha muito, é forte, mas se você o seguir ele faz você amá-lo. No vestiário ninguém discute ou fala porque ele sabe se conter, o que poderia ter sido útil para o Napoli. Com os atacantes do time e seu futebol ofensivo, íamos nos divertir.”

10 horas

O diretor esportivo Miloso sugeriu Gallardo

Marcelo Gallardo, argentino, 47 anos, técnico rio Prato De 2014 a 2022, foi ideia do Napoli tê-lo no banco. O diretor esportivo Miloso sugeriu isso a De Laurentiis, que só tinha Conte em mente.

9h40

De Laurentiis só queria Conte

De Laurentiis não pensou em encontrar alternativas a Conte. O técnico italiano só queria que o ex-jogador da Juventus substituísse Garcia caso ele fosse demitido

9h30

Caso Nápoles Anguissa

Enquanto o assunto relacionado a Garcia estava em discussão, o Napoli retomou os treinos ontem. Há notícias sobre o estado de Anguissa. Leia tudo

9h20

Conte: “Quero curtir minha família”

Por meio de postagem que publicou no Instagram, Antonio Conte negou os rumores que circulavam sobre ele assumir o cargo de novo técnico do Napoli.