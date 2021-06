Itália, o próximo jogo das quartas de final contra a Bélgica ou Portugal. Com força de grupo

Coração e determinação, tudo bem. Vamos nos abraçar e ir para Munique com esse espírito. Além disso, com um sentimento de pertencimento que não sentíamos há algum tempo. Mas vamos mais longe, na verdade voltamos, voltamos ao templo, voltamos a jogar em oitavo contra a Áustria.

Mancini e Viale, os gêmeos-alvo que abraçam um ícone da Itália que desperta entusiasmo

Itália e Áustria, Chiesa comemora 25 anos do pai de Enrico: “Se não fosse pelo futebol eu teria sido físico”

Na manhã seguinte, a frieza da análise técnica deve dominar o sentimento com o qual fomos dormir. Então, o que aconteceu ontem à noite? Coisas boas e menos. Não perdemos, estamos nas quartas de final, estamos todos esperando sem muita preocupação para descobrir o nosso adversário, sabendo que neste momento será a equipe no topo do ranking FIFA, ou a equipe vencedora. Todos nós sabemos disso mais ou menos. Mas como vamos chegar lá? Com um acervo que se mostra grande, completo e repleto de recursos. Quando o jogo é decidido por mudanças, enquanto o adversário está em campo com os mesmos onze por 100 minutos, significa que você tem cartas escondidas para jogar, para tentar resolver o jogo. Mas também significa outra coisa, que você não teve sucesso até aquele ponto da corrida, porque você perdeu a Grande Determinação, aquela que muda o equilíbrio jogando contra oponentes que se opõem à bola inferior e às proezas físicas, e então você compensar os recursos do grupo.





Olhando mais de perto, provavelmente há apenas um jogador insubstituível nesta seleção nacional, Spinazzola. Ninguém é capaz de garantir essa corrida e pontualidade, à frente e atrás. Esperançosamente, o tempo e o esforço despendidos nestes dias irão mantê-lo assim. Por outro lado, outros peões são peões que podem ser misturados, trocados e trazidos de volta para dentro. Bem, isso é importante, foi o suficiente com a Áustria, mas quando o nível vai subir na sexta-feira?

Itália vai fazer

A Itália é uma equipe que está se desenvolvendo, embora tenha ombros estreitos. É um grupo com grande potencial, na perspectiva correta. Dá a impressão de que daqui a um ano, no Catar, você terá chegado ao estágio de maturidade técnica, atingindo o mesmo nível de grande maturidade. Agora, ainda é um grupo de trabalhadores qualificados, alguns com talento, alguns com experiência e alguns com habilidade tática. faltando um StellaMas nós sabemos. E depois de quatro jogos, sabemos também que esta estrela, porém, temos no banco, e ontem à noite ele confirmou: mudar o jogo, escolher o que corrigir, em quem apostar, sem perder o ritmo, não é um presente para todos os treinadores.

realismo

Habilidade Mancini, a força do grupo, a simpatia gerada pelo abraço de Vialli no país, obscurecendo a polêmica sobre não se ajoelhar. Esses são os itens a que nos limitamos em nossa viagem a Munique. O esforço que conseguimos para vencer a Áustria, um time medíocre, nos trouxe de volta à Terra e nos deu uma lição de realismo. Mas não é necessariamente ruim, muito pelo contrário.