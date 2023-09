Futebol na TV hoje (domingo, 3 de setembro): calendário, programação e horários na Itália e no exterior. Como transmitir partidas

Estamos na linha de partida do domingo, 3 de setembro, que tem muito futebol na TV. As ligas italiana e estrangeira já estão totalmente operacionais, por isso haverá muitos jogos. A Liga Italiana terá 4 partidas, depois vem o papel da segunda divisão e da terceira divisão. Todos em campo estão além dos nossos limites. Não faltarão Premier League, La Liga, Ligue 1, Eredivisie, Bundesliga e, claro, o futebol sul-americano. Então vamos conhecer detalhadamente todos os jogos de futebol que vão passar hoje na TV.

Lista completa de futebol na TV hoje (domingo, 3 de setembro)

01h50 Liga Brasileira A – Botafogo Flamengo – ao vivo na MolaTV

20/02 Copa da Liga Argentina. Phillies – River Plate – Ao vivo na MolaTV

11h40 Eredivisie – Utrecht-Feyenoord – Ao vivo na MolaTV

13h00 Liga Francesa 1 – Toulouse-Clermont – Ao vivo em Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 2 (252)

13h55 Eredivisie – Fortuna Sittard – Ajax – Ao vivo na MolaTV

14h00 La Liga – Girona – Las Palmas – Ao vivo no DAZN

15h00 Premier League – Liverpool – Aston Villa – Ao vivo no Sky Sport Calcio (202)

15h30 Bundesliga – Eintracht-Colônia – Ao vivo na Sky Sports Action (205)

15h45 Série C – Atalanta Sub-23 – Virtus Verona – Ao vivo no Sky Calcio 1 (251)

15h45 Série A – Pro Patria-Giana Erminio – Ao vivo no Sky Calcio 2 (252)

15h45 Série A – Legnago Salus-Arzignano – Ao vivo no Sky Calcio 3 (253)

16.10 Eredivisie – Vitesse-Arizona – Ao vivo na MolaTV

16h15 La Liga – Maiorca – Athletic Bilbao – Ao vivo no DAZN

17h00 Bundesliga – Union Berlin-Leipzig – Ao vivo no Sky Calcio 5 (255)

17h30 Premier League – Arsenal – Manchester United – Ao vivo no Sky Sport Summer (201) e Sky Sport 4K (213)

18h30 Série A – Região Série A – Ao vivo no DAZN

18h30 Série B – Gol direto – Ao vivo no Sky Sport Calcio (202)

18h30 Liga Italiana – Inter Fiorentina – Ao vivo em DAZN e ZONA DAZN (214)

18h30 Série A – Torino-Gênova – Ao vivo em DAZN e ZONA DAZN2 (215)

18h30 Série B – Cremonese-Sampdoria – Ao vivo em DAZN e Sky Calcio 2 (252)

18h30 Série B – Spezia Como – Ao vivo em DAZN e Sky Calcio 3 (253)

18h30 Série B – Ternana-Bari – Ao vivo em DAZN e Sky Calcio 4 (254)

18h30 La Liga – Atlético de Madrid – Sevilha – Ao vivo no DAZN

19h00 Liga Portuguesa – Porto Arauca – Ao vivo no DAZN

20h15 Série C – Olbia Cesena – Ao vivo no Sky Calcio 5 (255)

20h15 Série C italiana – Monterossi Toccia – Juve Stabia – Ao vivo no Sky Calcio 6 (256)

20h15 Série A – Virtus Francavilla-Peserno – Ao vivo no Sky Calcio 7 (257)

20h45 Série A – Taranto Foggia – Ao vivo no Sky Calcio 2 (252)

20h45 Série A – Torres Benevento – Ao vivo no Sky Calcio 3 (253)

20h45 Série C – Potenza-Brindisi – Ao vivo no Sky Calcio 4 (254)

20h45 Série A – Empoli-Juventus – ao vivo em DAZN, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 1 (251), Sky Sport 4K (213).

20h45 Série A – Lecce Salernitana – ao vivo em DAZN e ZONA DAZN (214)

20h45 Série B – Cittadella-Venezia – Ao vivo na DAZN e Sky Sport Action (205)

20h45 Ligue 1 – Lyon – Paris Saint-Germain – Ao vivo no Sky Calcio 9 (259)

20h50 Liga Brasileira A – Corinthians – Palmeiras – Ao vivo na MolaTV

21h00 La Liga – Osasuna – Barcelona – Ao vivo no DAZN

21h30 Liga Portuguesa – Braga Sporting Lisboa – Ao vivo no DAZN

23h00 FUTEBOL FEMININO DA NWSL – WASHINGTON-CHICAGO – AO VIVO NO DAZN

23h20 Copa da Liga. Boca Juniors – Tigre – Ao vivo na MolaTV

Foto de : La Presse