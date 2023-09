Modena Pisa 1-0: transmissão ao vivo

Onde jogar: Estádio: Alberto Braglia

Cidade: Módena

Capacidade: 21.151 espectadores12:19

Está tudo pronto em Praglia para o jogo contra o Modena Pisa, 4ª jornada da Série B.12:19

Os amarelos e azuis, com pontuação total graças às vitórias sobre Ascoli e Cosenza, enfrentam os nerazzurri que voltam de uma derrota no último minuto para o Parma.12:27

Aqui estão as escalações. Modena com plano 4-3-1-2: Janio – Okhda, Zaro, Bergereve, Gebre – Magnino, Girlie, Palumbo – Tremolada – Manconi, Bonfante. Indisponíveis: Seccolin, Ponce, Cose, Riccio, Cotale, Gargiulo, Duke, Battistella, Giovannini, Abioso, Strizzolo, Valcinelli.17:58

4-2-3-1 para o Pisa: Nicola – Barbieri, Cannistrelli, Hermansson, Pieroato – Veloso, Nagy – Dalessandro, Vallotti, Arena – Murillo. Disponíveis: Vukovic, Lauria, Calabresi, Coppola, Piccinini, Barberis, Marin, Tredan, Gorskine, Vignato, Masucci, Malakar.18h34

Bianco escolhe o conjunto Manconi-Bonfanti, Tremolada trequarti. Estreando na Ligue 2 pela esquerda pelo Guiebre.17:58

Liverbe desclassificado, Hermansson joga. E Aquilani contou com Murio na liderança com Arena-Valotti-Dalisandro, e Nagy em vez de Marin no meio-campo.17:54

Terminadas as fases de aquecimento, logo começa a partida comandada por Al-Baroni.18h17

1′ Início Modena-Pisa, bola para amarelo e azul.18h33

1′ Gerli instantaneamente, à distância, deslizou o pé esquerdo nas costas.18h33

2′ Ele correu para Bonfante, Nicola ficou vazio e Cannistryli cobrou o primeiro escanteio do jogo.18h34

4′ Meta! Módena 1-0 Pisa! Rede Tremolada. Palumbo rouba a bola de Vallotti, Manconi cruza da esquerda, Tremolada marca de chute direto. Dê uma olhada no perfil do jogador Luca Tremolada18h37

6′ Oukhada chega atrás e Beruatu o impede para cobrança de escanteio.18h39

7′ Gialloblù mantém a pressão ofensiva ao vencer escanteios em série.18h40 READ Inter-Milão, la MOVIOLA: anulado gol a Dumfries. Proteste sul pari di Giroud. Espulso Theo Hernandez | série A

8′ Magnino tenta se trancar na área, enquanto Cannistryli cobra escanteio.18:53

10′ Uma falta de 25 metros, cobrada por Tremolada com o pé esquerdo, foi defendida pelo blocador.18:59

12′ Os nerazzurri tentam elevar o centro de gravidade, mas lutam para construir.18h44

13′ D’Alessandro bate cruzado da esquerda, fora do alcance de todos.18h46

15′ Tentativa irreal de Veloso, Jânio defendeu com o pé esquerdo.18h48

18′ Barbieri conversa com Arena e Gibber o encurrala.18:51

20′ Piroatto cruza, Ghebry cabeceia ao lado.18:52

22′ Proato caiu no chão e a partida foi pausada por alguns segundos.18:54

24′ Bergrivi passa Vallotti em cobrança de falta direta na entrada do gol para os nerazzurri.18h56

26′ Oportunidade do Programa Pisa! Castigo de Veloso, Jânio relaxa e recusa.18h58

28′ Os Nerazzurri aumentam a posse de bola e os Gialloblo esperam no seu meio-campo.19:01

30′ Ele acelera de Gebry, que quebra no meio, e Hermansson bloqueia antes de entrar na área: Baroni tira o cartão amarelo.19:12

31′ Baroni aguarda verificação do VAR, tanto em relação ao contato quanto a um possível sinal vermelho.19h08

31′ Hermansson expulso por falta do último jogador, Baroni muda a cor do cartão após análise das imagens pelo VAR.19h09

34′ Baroni foi chamado de volta ao VAR para revisar o contato Hermansson-Guibri.19:12

36′ Oportunidade recente! Na cobrança de falta de Tremolada, com o pé esquerdo forte e certeiro, Nicolas chega com a ponta dos dedos.19h11

36′ Na cobrança de escanteio, Magnino chutou de pé direito ao lado do gol.19h09

37′ Bonfante atira em campo aberto e Nicola sai de seus aposentos para esperá-lo.19:10 READ Inter, Chelsea abriu as portas para Koulibaly. E o Crescente está tentando entrar | primeira página

39′ Substituição do software Pisa. Aquilani correndo para se proteger: Calabresi para Morio.19h11

40′ Nicholas arrisca a pressão da tremolada, mas escapa com os pés.19:12

42′ Punido por uma tremolada, Nicholas se liberta com os punhos.19h14

43′ Aviso Broato, realizado em Okhdeh.19h15

45′ Três minutos de recuperação.19h18

45’+2′ Vallotti avança pela direita e cobra escanteio.19h19

45’+3′ O final do primeiro tempo. Modena Pisa 1-0 Tremolada decide.19h21

Gialloblù começou forte logo de cara, assumindo a liderança com Tremolada, comandado por Manconi. Os nerazzurri lutaram para construir e na meia hora se encontraram aos 10 minutos devido a uma falta final de Hermansson sobre Gebre (pênalti avaliado pelo VAR após cartão amarelo), Nicola manteve o jogo aberto com uma grande defesa do livre seguinte de Tremolada . -chute.19h25

Pode-se dizer que as brancas estão satisfeitas com o desempenho e o resultado e devem evitar desacelerar; Aquilani precisa estudar as alternativas, também dada a inferioridade numérica, para desestabilizar Jânio.19h26

46′ Substituição do software Pisa. Valloti fica no vestiário, espaço para Málkar.19h38

46′ Substituição do software Pisa. Para que Veloso não volte, Aquilani apresenta Bixinini.19h38

46′ Substituição de Módena. Revezamento no ataque entre Bonfante e Strizolo.19h39

46′ Substituição de Módena. Bianco abandona a excelente álgebra e entra Cotale.19h39

46′ A recuperação começa. Modena Pisa 1-0, manobra dos Nerazzurri.19h39

48′ Uma faísca acende-se entre Palumbo e Barbieri e Baroni recupera a calma.19h41

49′ Cruzamento da direita na virilha, Strizolo erra o gancho na área.19h42

52′ Palumbo avisa, de braços abertos para Barbieri.19h45

53′ Repetição de Manconi, logo ao lado do Strizzolo mastigado no fundo.19h46 READ Alemanha, Neuer quebra a perna no esqui: a temporada acabou

54′ Manconi cruza para Strizzolo, que dorme com a bola, e Cannistrelli se recupera.19h48

57′ Manconi abre para Magnino, e excelente close para Peruato.19h51

59′ Tremolada em cobrança de falta lateral tenta surpreender Nicolau, a bola sai.19h53

62′ Substituição de Módena. Duca assume o lugar de Palumbo.19h55

64′ As músicas caíram, amarelas e azuis na gestão.19h57

66′ Aviso Zaro, pichinini atrasado.19h59

67′ Livre de Piroatto, com pé esquerdo de Arena em órbita.20:00

69′ Substituição do software Pisa. A corrida de D’Alessandro acabou e ele estreia com Vignato.20:03

71′ Posse dos Nerazzurri Durante muito tempo, os Gialloblo defenderam-se de forma ordenada.20:05

74′ Malakar procura Vignato para cortar a bola na área, e Zaro intercepta e cobra escanteio.20:07

74′ Na cobrança de escanteio, a cabeçada de Cannistryli errou o gol.20:08