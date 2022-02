O que a Lazio fez em janeiro: vendendo dois contratos e nove excedentes, Sarri frustrado e irritado

Alguém pensa que com freqüentemente O ar em Formello havia mudado. Erro. Mesmo o torcedor mais otimista, tendo acabado de ver a conclusão da sessão de mercado, esta manhã realmente mudou de ideia. Por que LácioEmbora o técnico tenha repetidamente solicitado à administração e sugerido alguns nomes, uma hora após a conclusão das negociações ele ainda não havia feito uma compra. Em seguida, fez duas cartas solenes, às 19h23 e às 19h58, trazendo vislumbres de Formello que não excitam Sarri, Decepcionado Para um mercado que começou com garantias e perspectivas muito diferentes.

Receita: comprar e meio, sari irritado

Lotito deu garantias a Sarri, que não foram respeitadas: isso bastaria para entender o estado de espírito do comandante, que não assinaria imediatamente a renovação anunciada pelo presidente no passado. O treinador queria um zagueiro para aumentar a fasquia, mas o clube assinou Kamenovich21, o sérvio, que treina no Formello desde julho, mas Sarri não gosta dele: ele já fez isso inaceitável Após o retiro de verão. ele gostaria de Casal Verona, mas a Lazio não conseguiu trazê-lo para Roma: mas a operação foi adiada no verão. Depois, há a questão de construir um vice-lugar maurício. desapareceu ontem à noite Miranchuknas últimas horas d Em voz alta Entrou – improvisou – em várias negociações, e recebeu muitos não, até de clubes B como Monza (Dani Motta) e Pisa (Luca). No final eles apareceram em Formello Jovan Cabralclasse 98 de Sporting LisboaEmpréstimo ao custo de um milhão com direito de resgate (7-8 milhões). Seria um recurso de fora: o cara pula bem e muito rápido. Se a propriedade estiver ausente (Ontem ele foi atropelado no treino), caberá a Felipe Anderson se adaptar como o “novo mentiroso”.

Edições: Nove vendas

Durante quase todo o mês de janeiro, a Lazio se comprometeu a renunciar a demissões. As saídas necessárias e vitais para abrir o índice de liquidez que impedia o clube de operar com uma renda tranquila. Sem olhar para Dagavan Anderson (Zvol) e Faris (em Turim), que já estavam emprestados, aqui estão as nove vendas da Lazio, que se livraram (embora com muitos empréstimos) de jogadores fora do elenco: Dormici, Johnny, Rossi, Muriqui, Lukaku, Escalante, Favreau, Adekani e Lombardia.