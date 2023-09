MotoGP, Miguel Oliveira: “Se não fosse a jogada do Márquez, poderia ter conquistado a pole. Sprint? Vou tentar”

O grande protagonista, neste momento, do Grande Prémio da Catalunha de sábado é sem dúvida Miguel Oliveira. Na verdade, a Aprilia, titular da equipa RNF, depois de terminar o FP2 e o Q1 na liderança, também respondeu no Q2, conseguindo um excelente resultado Terceiro lugaro que permitirá ao Lusitano partir da primeira linha da grelha de partida A corrida de velocidade de hoje (15h00) e a corrida longa de amanhã.

A pole position na décima primeira rodada do Campeonato Mundial de MotoGP de 2023 foi para o regular Francesco Bagnaia com um tempo de 1:38.639 Uma diferença de 104 milésimos sobre o anfitrião por excelência, Aleix Espargaró, e 109 partes sobre Miguel Oliveira.que venceu aqui em 2021. Maverick Vinales é o quarto com 133º lugar, enquanto a Ducati Team Pramac de Jorge Martin (+0,158) e Johann Zarco (+0,219) são quinto e sexto.

No final do segundo trimestre em Montmeló, O cavaleiro português narrou os seus sentimentos Para microfones Sky Sports: “É uma pena porque provavelmente poderia ter terminado em primeiro. Na última volta encontrei Marc Márquez no caminho. Tentei administrar a situação, mas no auge da última curva tive que ultrapassá-lo. É por isso que acho que saí um décimo, e quem sabe, talvez eu pudesse ter feito mais.” De qualquer forma, é ótimo começar na primeira fila.”

Neste ponto quais são as expectativas para o Sprint de hoje? Português é limpo: “Se eu puder vencer? Já fiz isso em 2021 e vou tentar repetir, mas acho que os candidatos são outros. Tentarei permanecer nas posições de liderança tanto quanto possível e jogar as minhas cartas. Quero começar a segunda metade da temporada em alta. Depois de tantos problemas físicos tentarei aumentar consulta após consulta. Neste momento, na sexta-feira estarei muito longe do meu objetivo em termos de pilotagem e foi o mesmo aqui na Catalunha.”

Foto de : La Presse