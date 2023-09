A estreia de Lukaku não é suficiente para Mourinho

Roma – Comigo O gol do Giro (pênalti) e LiaoO Milan venceu a Roma por 2 a 1 e conquistou a terceira vitória consecutiva no campeonato. Não para os Giallorossi O gol de Spinazzola é suficiente Para reabrir a corrida. No segundo tempo, os comandados de Pioli permaneceram com dez (Tomori disparou) E Mourinho se junta à batalha Lukaku. O centroavante belga participou no último ataque dos anfitriões, esteve perto de marcar e recuperou o cartão amarelo, mas não conseguiu levar a Roma ao empate. Os homens de Mourinho (que protestaram contra o pênalti que abriu o jogo) chegaram ao intervalo com apenas um ponto em três dias. Assista à transmissão ao vivo do desafio…

23h28

Cristante: “Temos que fazer melhor”

Brian Cristante analisa a derrota em casa para o AC Milan. “Os eventos fazem a diferença. Definitivamente temos que fazer melhor. Agora temos uma pausa que temos que aproveitar para recarregar as energias e começar de novo. Não há muito a acrescentar: temos que começar a vencer e pronto.”. Cristante acompanha os primeiros três dias: “Nos dois primeiros jogos criamos muito e não tivemos sorte. Certamente devemos fazer melhor. Lukaku é um dos melhores atacantes que existe. Ele sempre fez a diferença e fará agora.”

23h15

Morneau permanece em silêncio

E o treinador da Roma decidiu não falar no final da partida. Mourinho, que durante muito tempo protestou contra o pênalti que abriu a partida, permanecerá em silêncio (Leia tudo…)

23h

Pioli: “Uma vitória importante contra um adversário difícil”

“Uma vitória importante contra um adversário difícil.”, Stefano Pioli, Ao final da partida, ele manifestou satisfação com o desempenho e resultado dos rossoneri. “Estou satisfeito com o resultado e com o desempenho da equipe. O que eu pensei no final? Gostei mais da forma como eles começaram o jogo, das oportunidades que criaram, das oportunidades que não sofremos e da posse de bola. Definitivamente estamos vendo boas atuações da equipe. Na primeira hora vimos um bom nível do Milan, depois recebemos algo em desvantagem, mas mesmo com dez jogadores a equipa foi coesa, atenta e generosa.

22h46

90 + 7′ – Apito final: Milan vence o Olympico

Aos sete minutos da prorrogação, Rapuano manda todo mundo para o vestiário. O Milan venceu o Olímpico graças aos gols de Giroud e Liao. Spinazzola na final reduziu as distâncias na frente dos Giallorossi.

22h45

90 + 6′ – Okafor recebe cartão amarelo

Falta de Okafor, Zalewski agarra a camisa: cartão amarelo.

22h42

90+4′ – Zalewski quase marcou

O remate perigoso de Zalewski em boa posição: um remate que desviou da linha e acabou fora da baliza.

22h40

90 +2′ – Spinazzola reabre a partida

Spinazzola entra pela esquerda e chuta pela direita: um chute desviou e ficou atrás de Mignan. Roma reabre o jogo.

22h38

90′ – Seis minutos de acréscimos

Você jogará até o minuto 96: o técnico da partida concede seis minutos de acréscimo.

22h33

85′ Lukaku recebe cartão amarelo

Lukaku perde a bola, depois volta a toda velocidade na defesa, mas intervém de forma muito dura em Okafor e é punido com cartão amarelo.

22h29

81′ – Spinazzola tenta

Roma ataca, Milan defende com força total: Spinazzola se posiciona e chuta com o pé direito, mandando a bola por cima do travessão.

22h27

79′ – Mourinho joga a carta de Pagano

José Mourinho joga com todas as suas forças, trazendo o jovem Pagano no lugar de Mancini. Tração dianteira Roma.

22h25

77′ – Duas substituições em Milão

Pioli convoca Liao e Pulisic e entra em Okafor e Chukwueze.

22h20

72′ – Lukaku tenta na entrada do gol

Lukaku não pensou duas vezes e logo tentou finalizar: após passe de Belotti, chutou o atacante com o pé direito, tocando na trave.

22h19

71′ – Mourinho entra no Buff

Outra alternativa aos ciganos é a procura de novos poderes. Mourinho entra no Bove em vez de Paredes.

22h18

70′ – Pioli elimina Giro

Contra-ataque de Pioli: sai Giroud, entra Bobega.

22h18

70′ – Entra Lukaku: estreia do belga

A primeira aparição com a camisa Giallorossi de Romelu Lukaku. O atacante da Roma entra em campo com Spinazzola. Fora de Silik e El Shaarawy.

22h17

69′ – El Shaarawy tenta

Bela descida para El Shaarawy, que sai voando e chuta com o pé direito: Magnan bloqueia.

22h12

63′ – Pioli corre para se proteger

Mudança em Milão. Pioli lembra de Loftus-Cheek (que também recebeu cartão amarelo) e entra em Kalulu.

22h09

60′ – Vermelho para Tomori, Milan 10

O Milan continua na 10ª colocação: Tomori, já com cartão amarelo, comete falta sobre Belotti. Rapuano dá o segundo cartão amarelo ao zagueiro do Milan.

22h03

54′ – Lukaku aquece

Lukaku, junto com outros integrantes da bancada Giallorossi, iniciaram o aquecimento.

21:59

51′ – Loftus-Cheek quase marcou o terceiro gol

Grande jogada do Milan, que mandou facilmente Loftus-Cheek para chutar (depois de grande número de Leão). A conclusão, sem falta, descamba para escanteio.

21:56

48′ – A obra-prima de Leão: 2 a 0 para o Milan

Dupla Milão, campeã disputada por Leão. O atacante aproveitou cruzamento calabresa e, em chute de meia tesoura de dentro da área, marcou nas costas de Rui Patrício.

21:53

46′ – início do segundo tempo

Começa de novo: o início do segundo tempo para o Milan.

21:36

45+4′ – primeiro tempo

Aos quatro minutos da prorrogação, Rapuano manda todos para o vestiário. O Milan avançou por 1 a 0 graças ao gol de Giroud de pênalti.

21:32

45′ – São concedidos quatro minutos de acréscimo

Eles jogarão até os 49 minutos: quatro minutos de prorrogação permitidos.

21h30

43′ – Theo Hernández, irritado

Leão Theo Hernandez que voa pela esquerda e causa estragos na defesa amarelo-vermelha arranca: cruzamento rasteiro, ao lado para cobrança de escanteio.

21:21

34′ – Liao, perigoso, recebe cartão amarelo por Loftus-Cheek

Liao desvia repentinamente para a área e ultrapassa Mancini, cruza na saída de Rui Patrício e cabeceia salva o gol de Celik. E com o desenrolar do jogo, um golpe de Loftus-Cheek foi punido com cartão amarelo.

21:17

30′ Alteração na Roma, com saída de Aouar e entrada de Pellegrini

Uma lesão muscular em Awar o obriga a deixar o campo. Pellegrini entra sem aquecimento. O meio-campista francês sofreu um problema no músculo da coxa esquerda.

21:13

26′ – Público: mais de 65 mil espectadores

Os torcedores da Roma responderam novamente: segundo dados oficiais, há 62 mil torcedores dos Giallorossi no Stadio Olimpico. Em vez disso, 3.500 torcedores do Milan.

21:08

22′ – Milagre de Rui Patrício

O Milan está muito perto de duplicar o marcador: Theo Hernandez assiste Pulisic, que dispara sem falhar ao poste mais distante, e encontra resposta de Rui Patricio, que defende os Giallorossi.

21:05

19′ – amarelo para Tomori

Tomori bloqueia Belotti no meio-campo. Rapuano interrompe a partida e mostra o cartão amarelo na cara do zagueiro do Milan.

21:02

14′ – Liao é perigoso

Bela descida Lia à esquerda. O atacante do Milan superou Celik e foi fundo: cruzamento perigoso e desvio de dois passos para Renders. Seu chute foi desviado para escanteio.

20h58

10′ – Mourinho está furioso

O treinador da Roma está muito nervoso após o pênalti concedido ao Milan (Leia tudo…)

Roma x Milan, Mourinho se irritou com pênalti rossonero

20:57

9′ – Milão à frente: Giro

Giroud cobra pênalti e tira Rui Patrício. Incline-se para frente.

20:55

7′ – Pênalti para o Milan

O árbitro, após revisar as imagens no mouse, marca o pênalti para o Milan. Mourinho irritado no banco.

20:53

5′ – Loftus-Cheek é perigoso. Rato Rabuano

Troca estreita entre Loftus-Cheek e Theo Hernandez. O meio-campista aparece na frente de Rui Patrício, recebe rebote, mas depois cai no chão em protesto ao árbitro. O diretor da prova, Rapuano, foi chamado por Farr.

20:47

1′ – Início do jogo Roma-Milan

O Desafio Olímpico começou. Pontapé de saída para a Roma, que ataca da direita para a esquerda em relação à arquibancada central.

20:31

Mourinho: “Lukaku? Ele não joga desde junho. Vamos ver como ele pode nos ajudar”

Treinador da Roma José Mourinho Fale sobre o caso de Lukaku: “Ele jogou sua última partida no final de junho. Nunca treinou com o time e nunca tocou na bola. “ele pode nos ajudar. Algo semelhante aconteceu com Paredes que treinou sozinho no verão e por necessidade jogou logo e esteve em campo 45 minutos em Verona. Não tivemos uma temporada de preparação perfeita. Precisamos melhorar os jogadores com os jogos”.. Mourinho declara que não disse nada em particular Lukaku o convence a aceitar Roma: “Não contei nada a ele. Conheço-o bem, é alguém que precisa se sentir amado“. Hoje, Mourinho voltou ao banco após suspensão. “Definitivamente parece diferente. A decisão que tomei no ano passado tem ramificações para esta temporada.”

20h27

Longa conversa entre Lukaku e Pellegrini

Antes de regressar aos balneários, o capitão dos Giallorossi Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku Eles eram os heróis de longas conversas. Os dois começarão a partida no banco.

20h21

Pioli: “Um jogo complicado contra a Roma”

Treinador do Milan Stefano Pioli Na partida anterior: “Será um jogo complicado contra uma boa equipa.” Do ponto de vista tático, seria avaliar Posição calabresa. “Ele pode jogar mais no meio-campo? Veremos. Também depende de como os laterais jogarão com os nossos jogadores.” Milão na Liga dos Campeões da UEFA É pintado em conjunto de ferro. “Gostei da reação dos meus jogadores. Sabemos que temos que lutar em todos os jogos. Enfrentaremos Donnarumma e Tonali? São dois jogadores que deram tudo pelo Milan e seria bom defrontá-los.”

20:07

Smalling: “Lukaku vai nos ajudar”

Chris Smalling, o zagueiro amarelo e vermelho, falou poucos minutos antes do início do jogo. “O jogo contra o AC Milan não será fácil, mas temos confiança e sabemos o que temos de fazer.”Ele disse à DAZN Microphones. “Lukaku? Conheço-o bem. É um grande jogador e pode ajudar-nos muito. Falei com ele durante as negociações e agora está aqui connosco”.

19h56

A escalação oficial para o jogo Roma-Milan

Roma (3-5-2): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Paredes, Cristante, Aouar, Zalewski; Belloti, El-Shaarawy. Treinador: Mourinho

Milão (4-3-3): Minian. Calábria, Theao, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Kronic, Randers; Pulisic, Giroud, Liao. Todos: Bioli.

19h49

Lukaku volta ao vestiário

Após ser recebido pela torcida na arquibancada Sul, Lukaku voltou aos vestiários. “Vamos deixar esquentar”, diz o palestrante. Muitos aplausos da torcida se dirigiram ao atacante belga e à equipe Giallorossi.

19h47

Lukaku entra em campo

Romelu Lukaku No meio-campo, a torcida dos Giallorossi saúda. Após os primeiros aplausos, o novo atacante aparece na arquibancada sul e o Stadio Olimpico entra em erupção.

19h45

O show de Lukaku começa

uma oferta Romelo Lukaku, Em um estádio olímpico vazio ainda. O gigante, o herói, escolheu Roma. As palavras do orador na corte romana.

Lukaku, atuação no Olympico: torcedores da Roma comemoram

19h40

Ryan Friedkin chega ao Estádio Olímpico

O vice-presidente do Giallorossi, Ryan Friedkin, chega ao Estádio Olímpico para assistir ao jogo Roma-Milan.





Ryan Friedkin chega ao Estádio Olímpico





19:00

Roma x Milão, estatísticas e curiosidades

O Milan está invicto há 10 dos últimos 11 jogos do campeonato contra a Roma (6V, 4E) e sempre conseguiu marcar pelo menos um gol no grupo; A única derrota dos rossoneri neste período foi o empate em 2 a 1, no dia 27 de outubro de 2019, com gols de Edin Dzeko e Nicolo Zaniolo.

Estádio Olímpico – Roma