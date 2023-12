Hóquei: Os italianos enfrentam Portugal no Europeu de 2023! Tamiozu finalmente empata

A Itália está se movendo. Seleção Nacional Feminina de Hóquei em Patins O jogo contra Portugal terminou 3-3 Por ocasião da segunda pré-eliminatória para o Europeu 2023. Em Olot (Espanha), as nossas meninas, com dois golos de diferença, foram as campeãs da grande reviravolta, Terminou com um chute maravilhoso do campeão Tamiozo A apenas dez segundos do apito final

Um jogo que confirmou a boa competitividade dos patinadores do treinador Godes, que se destacaram ao abrir o marcador logo após um minuto graças a um belo golo de Maneiro (18:56): Contudo, a resposta portuguesa não demorou. O próximo chega oito minutos depois com a chancela de Severino (10h27), que restabelece o equilíbrio.

Então os oponentes fizeram isso Ele imediatamente teve a oportunidade de assumir a liderança graças a uma cobrança de pênaltiMas o Santos errou um erro e o primeiro tempo terminou em 1 a 1. No entanto, será no início do segundo semestre que Portugal Ele sairá com força total, aproveitando o brilhante desvio de Sofia Moncovio (23:24) e a tripla marcação de Severino (17:11). Com as costas contra a parede, a Itália é forçada a reagir e, depois de uma boa preparação, Reaviva esperanças quatro minutos antes do fim dos tempos Com Tamioso, ele é bom em converter pênaltis de forma positiva.

Então o ataque clássico seguiráe termina com O gol de 3-3 foi marcado novamente pela capitã Elena Tamiuso Que, no contra-ataque, desliza entre dois adversários e acerta o chute do seu time na diagonal direita, evitando a ameaça de nocaute, preparando as companheiras para a partida de luxo marcada para amanhã à noite contra o time da casa. Mas esta Itália não tem medo de ninguém.

Foto de : Visser