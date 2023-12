Um conflito aberto entre as equipes de Fórmula 1 e a FIA sobre a investigação das duplas Wolff

O primeiro tiro foi disparado na tarde desta terça-feira pela Federação Internacional (FIA), com uma timidez proporcional à ambiguidade das acusações. As ofertas chegaram em conformidade. Agora a guerra não é mais entre a própria Federação Internacional do Automóvel e a Mercedes, mas sim entre o presidente global do automobilismo dos Emirados, Mohammed bin Sulayem, e Toto Wolff e sua esposa, Susie Stoddart. É entre as duas entidades que regem a F.1 que coexistem sempre com todo o esforço realizado através de competências distintas mas através de uma série de ligações que estão destinadas a cruzar-se. E às vezes para obstruir um ao outro. É uma guerra entre a FIA e a FOM, órgão dirigente da F.1, que na verdade é dona da Liberty Media.

Comunicado de imprensa da FIA – Então, vamos recapitular. Na tarde desta terça-feira, ocorreu um incêndio: a FIA enviou comunicado anunciando a abertura de investigação sobre o suposto repasse de informações confidenciais, reveladas por agência de imprensa não especificada, de fonte interna da FOM ao chefe da equipe de F.1 . Nenhum nome foi mencionado. A Mercedes cuidou disso três horas depois para sair da hipocrisia. Por auto-nomeação. "Ficámos surpreendidos ao saber que estávamos sob investigação através de um comunicado de imprensa. Rejeitamos completamente estas acusações." É como se disséssemos para o mundo inteiro: O comunicado da FIA falou de nós. Não faz sentido continuar o mistério. Não foi esse o caso, pois o artigo citado pela FIA era claro. Foi publicado pela revista BusinessF1. Fale sobre uma reunião recente entre gerentes de equipe durante a qual uma declaração de Wolff poderia ter deixado alguém suspeito. Na prática, as informações reveladas pelo patrão da Mercedes só estarão à disposição do Fom. E isso não é tudo. A fonte confidencial citada pela BusinessF1 também teme a preocupação oposta: "É inútil nos encontrarmos se Stefano Domenicali já sabe depois das nossas reuniões o que dissemos um ao outro". Uma frase que só poderia vir do dirigente da equipe. Ou seja, por aqueles que supostamente denunciaram o conflito de interesses, armando assim a FIA, que posteriormente abriu a investigação. Um ou mais gerentes de equipe que devem ou deveriam ter pensado em somar dois mais dois, sugerindo que foi sua esposa Susie quem passou a informação para Toto. Ela foi reforçada por uma posição onde também poderia, no sentido oposto, informar Stefano Domenicali das notícias que recebera do marido. Susie Stoddart-Wolff, a ex-piloto e a última mulher a dirigir um carro de Fórmula 1 para a pista (um carro da Williams nos treinos de sexta-feira em Silverstone 2015), depois de três temporadas como chefe de equipe da equipe Venturi Fórmula E, foi recentemente nomeado CEO da Academia de Fórmula 1. Isso significa que o campeonato feminino com 7 Grandes Prêmios se juntará ao 2024 F.1 como um dos destaques. Série não FIA e emissão FOM. Na verdade, Wolfe responde diretamente a Domenicali. Daí as dúvidas e acusações. Onde foi muito fácil ler a continuação de qualquer uma das muitas batalhas cruzadas no ringue. Com um suspeito inevitável sendo o arquiinimigo de Toto Wolff, o chefe da Red Bull, Chris Horner. Como se fosse mais um episódio de "Change Your Car", Horner gritando Wolf para as câmeras da Netflix, quando se trata da institucionalização da regra anti-boto. Ou os recentes e repetidos insultos de Wolff a Michael Masi, o diretor de corrida culpado de essencialmente tomar a decisão do campeonato mundial de 2021 ao enviar o safety car para a pista que serviu à vitória e ao título para Max Verstappen e Red Bull. Ataques que irritaram Ben Sulayem.