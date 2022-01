Zanin escolheu 12 menores de 18 anos no torneio de Wevza

Montsilvano (Pescara) –A Seleção Sub-18, após a última partida disputada em Montesilvano, em Abruzzo, entrará em campo de 5 a 9 de janeiro no Marsicovetere (Potenza) pelo Campeonato Wevza. O evento dá lugar aos próximos Campeonatos da Europa da categoria programados de 9 a 17 de julho de 2022 em Tbilisi, Geórgia. Além da Itália, participarão do campeonato WEFZA, Holanda, Bélgica, França, Portugal e Espanha.

O torneio masculino consiste em dois grupos: Grupo A (Itália, Alemanha, Holanda) e Grupo B (Bélgica, França, Portugal, Espanha). As equipes competirão com a fórmula round robin. As duas primeiras equipes classificadas de cada grupo se enfrentarão nas semifinais e nas finais por 1-4. Por outro lado, as restantes formações de cada grupo disputarão as posições de quinto a sétimo.