Serie A: Covid é uma equipe de jogadores de futebol positivos | liga

Sombra COVID-19 No futebol, etc liga, que começa novamente em 6 de janeiro, após as férias de Natal. O aumento de casos também entre os jogadores afeta as escolhas dos treinadores: Calciomercato.com resume tudo Vírus corona positivoEquipe após equipe.

Atalanta, 2 vantagens no grupo da equipe: substantivos indefinidos.

Bolonha, 4 jogadores positivos: Hickey, Viola, Dominguez e Mala.

Cagliari, um jogador positivo: Nandez.

Empoli, 3 jogadores positivos no grupo da equipe: nomes não identificados.

Fiorentina, jogadores positivos: nomes indefinidos.

Génova, 3 jogadores positivos: Criscito e Serpe.

Dentro, 3 jogadores positivos: Dzeko, Cordaz e Satriano.

Juventus, 4 jogadores positivos: Arthur, Chiellini, Pinsolio, de Winter.

LazioNão há jogadores positivos.

Milão, um jogador positivo: Tatarusanu.

Nápoles, 3 jogadores positivos: Ussimine, Lozano e Almas. Isolados por contato positivo: Malcuit e Petagna.

Roma, 3 jogadores positivos: Borja Mayoral, Fusato e um terceiro não contatado.

Salernitana, 9 jogadores positivos: nomes indefinidos.

Sampdoria, Dois jogadores positivos: Augello e Falcone.

Sassuolo, 4 jogadores positivos: Goldaniga, outros nomes não especificados.

especiarias, 4 jogadores positivos: Hristov, Kovalenko, Nzola e Manai.

Turin, 4 jogadores positivos: Verdi e três outros nomes não identificados.

UdineseNão há jogadores positivos.

Venezuela, 2 titulares de cartão positivo: os nomes não são especificados.

Verona, um jogador positivo: Magnani.