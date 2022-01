Australian Open, Ministro da Imigração cancela visto de Novak Djokovic: Aqui está a declaração oficial

Aguarde 11 dias. Na manhã italiana, o ministro da Imigração, Alex Hook, tomou sua decisão sobre o caso Djokovic. O governo australiano cancelou o visto de um sérvio, que chegou à Austrália como não vacinado, por meio de isenção médica. Conforme evidenciado pela nota, Hooke agiu “no interesse público”. Isso vem com outra ramificação esmagadora: se as coisas continuarem assim, Djokovic terá que esperar 3 anos para obter um visto para a Austrália novamente. O que significa perder 3 Abertos da Austrália seguidos.

Para o tenista número 1 do mundo, as esperanças de estrear esta semana no primeiro sorteio sazonal do Grand Slam estão desaparecendo. A equipe de advogados sérvios já insinuou um recurso para o tribunal (além disso, Djokovic já ganhou um recurso alguns dias depois de sua prisão devido a dúvidas sobre a regularidade de sua entrada na Austrália), então isso só pode ser o começo de outro ciclo jurídico árduo, com o sérvio como foco da disputa.

Seguem as atualizações…

Aberto da Austrália Lucia Bronzetti Nao Hibino retorna e se entrega a chave principal 30 minutos atrás

Abaixo está o comunicado de imprensa oficial.

Comunicado de imprensa do ministro

Hoje exerci meu poder sob a Seção 133C(3) da Lei de Imigração para cancelar o visto do Sr. Novak Djokovic por razões de saúde e ordem, no entendimento de que é do interesse público. Essa decisão veio logo após as ordens do Circuito Federal e da Vara de Família emitidas em 10 de janeiro de 2022, que anularam a decisão anterior de anulação por motivos de equidade processual. Ao tomar esta decisão, considerei cuidadosamente as informações que me foram fornecidas pelo Departamento de Assuntos Internos, pela Força de Fronteira Australiana e pelo Sr. Djokovic. O governo de Morrison está profundamente comprometido em proteger as fronteiras da Austrália, particularmente em relação à pandemia de COVID-19″.

Caso Djokovic e envenenamento por Tsitsipas: ‘Nem todos respeitam as regras’

Aberto da Austrália vivo! Djokovic, Dia 11: Cancelamento de visto, o que acontece agora? antes de uma hora