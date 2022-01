Lazio, Knight vai para Turim: comunicado de imprensa

Turim – “O Turim FC tem o prazer de anunciar que adquiriu do Lazio FC, temporariamente com a opção de uma transferência final, o direito do jogador Mohamed Fares aos serviços desportivos.” Aqui está o comunicado do clube anunciando o status oficial do jogador argelino. Fares passou os últimos seis meses em Gênova. Lazio ingressou em 2020 e jogou apenas uma temporada sem deixar sua marca. Uma nova aventura para quem vai em busca de relançamento. Nada mudou no momento em relação ao índice de liquidez do Clube Biancoceleste. “Todo o clube de futebol de Turim dá as boas-vindas a Fares: Bom trabalho, sempre Forza Toro! “A parte final do lançamento da bomba.