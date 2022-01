Milan, Tomori fez cirurgia de menisco: foto “Até breve”. Oficial: mês fora | primeira página

O Milan perde o Fikayo Tomori após a partida da Copa da Itália contra o Gênova.

Este é o comunicado de imprensa oficial da empresa:

Abaixo estão os resultados e tempos de recuperação após a cirurgia do zagueiro da Inglaterra

O Milan anunciou que Fikayo Tomori passou por uma cirurgia artroscópica no joelho esquerdo para resolver uma lesão no menisco que ocorreu ontem.

A operação, que foi realizada na clínica La Madonnina, foi totalmente bem sucedida e foi realizada pelo Dr. Roberto Bozzoni com a contribuição da equipe do Galeazzi CTS (Sports Injury Center) na presença do diretor de saúde do clube, Stefano Mazzoni.

Fikayo está bem e começará imediatamente o processo de reabilitação. Os tempos de recuperação podem ser estimados em trinta dias.”

primeiro resultado — isto é Resultado de teste automatizado feito Esta manhã Em Milão, de acordo com o que se soube Calciomercato. com: “Ontem à noite, durante o jogo contra o Genoa, Fikayo Tomori relatou uma lesão no menisco do joelho esquerdo que exigiu uma cirurgia artroscópica que será realizada à tarde. Um comunicado de imprensa oficial será divulgado no final da operação.”

DETALHES – TEMPOS DE REEMBOLSO para lesão da cartilagem articularou eles geralmente Entre três semanas e um mês: Foi zagueiro do Milan saiu no meio do primeiro tempo, Ele foi substituído por Florenzi. era inglês Ela trabalha em artroscopia já hoje, Para encurtar ao máximo a data de devolução: Mas A emergência defensiva em Milão é pública, devido ao longo hiato de Kjaer.

A carta – o próprio Tomori escreveu sobre isso depois InstagramAgradeço a Deus pelo sucesso da operação de hoje. Na esperança de voltar aos gramados o mais rápido possível, agradeço a todos pelas mensagens de apoio. vejo você em breve”.