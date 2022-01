La Gazzetta dello Sport abre sobre Paulo Dybala: “Inter, outro Gioia”

“Inter, outro Gioia”. Este é o título de abertura na primeira página de Gazzetta dello sport Na edição de hoje. Da Supercopa a uma grande jogada? Dybala não renova com a Juventus e não sente a confiança do clube. Marotta, que sempre quis, tem uma oferta pronta para impressioná-lo.

Alexis Sanches – Na seção logo abaixo da manchete há um espaço para Shelley com o jornal que explora sua personalidade, traça um retrato e sugere ao leitor descobrir todos os segredos do novo ídolo nerazzurri: das mães aos cachorros. Obviamente, após o gol de 2 a 1 contra a Juventus, ele é o personagem do momento.

Milão – Há muito espaço para os rossoneri, que passam as oitavas de final da Copa da Itália, com este título: “O rugido de Liao”. A equipe de Pioli luta com o Gênova, então o português entra e deve o ex-grande desafiante Andrei Shevchenko. Olivier Giroud e Alexis Saelemaekers também estão online.

Juventus – Na lateral da primeira página, a análise do jornal sobre os problemas da velhinha continua com a manchete: “Esses bianconeri não sabem mais fazer gol”. O pôquer em Roma era falso porque os dados nos informam sobre um alvo que foi encontrado com o conta-gotas. A cura poderia ser autodefesa para o Manchester United?

Copa da Itália – Um grande espaço no topo da primeira página desta competição com a seguinte manchete: “A festa da Fiorentina. O colapso do Napoli (aos 9) na prorrogação”. As emoções foram jogadas fora em Maradona com Dragowski, Lozano e Fabian Ruiz e o placar final 5-2 para Viola. O novo jogador Krzysztof Piatek também marcou 100 gols pelos clubes.

liga – A Covid também está a pôr de joelhos o nosso campeonato e o tema é aprofundado no clip lateral da primeira página do jornal: “Apelo de Dal Pino: ‘Ajuda ou para nós acabou’. Compromisso Malagò”. O futebol perde mais de um bilhão de euros e o chefe da associação escreve ao governo. Há apoio de Coni e Figc. Enquanto isso, ele concorda com o protocolo.