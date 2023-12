Inter Real Sociedad lidera por 0 a 0 e os nerazzurri ficam na segunda colocação do grupo – Corriere Eight

23h28 – Vendas da Real Sociedad e paradas de qualidade do Inter

(Por Paolo Tomaselli) Inter faz cálculos ruins e não consegue vencer o Real Sociedad (primeiro pelo melhor saldo de gols) e Começa nas oitavas de final da segunda divisão, de mau humor. No sorteio que será realizado na segunda-feira, dia 18, a equipe de Inzaghi arrisca enfrentar (com o jogo de volta fora de casa) um dos… Bayern, Arsenal, Real Madrid, City, Barcelona. Uma viragem desagradável para os vice-campeões, que também poderia ter sido evitada jogando para a vitória em Lisboa, há duas semanas (onde o jogo terminou 3-3), para não se verem obrigados a somar três pontos no campeonato. O último mergulho.

lá desapontamento No final, fica claro nos rostos do treinador e dos seus homens, mesmo que Fevereiro esteja longe e ninguém fique feliz em empatar com o Inter, que também havia terminado em segundo lugar há um ano, quando a viagem a Istambul não foi esperado até pelos mais otimistas. A noite avançou com Alguns homens importantes foram demitidos Ei As mudanças de Inzaghi podem demorar um pouco Confirma implicitamente que o alvo principal é a segunda estrela, conforme anunciado anteriormente em julho passado. Embora a Europa, com prestígio Ele também gruposnão pode ser esquecido.

Tendo em conta a primeira mão, onde o Inter ficou imediatamente atrás e empatou no final, Inzaghi sabia que a Real Sociedad estava em vantagem.Uma montanha que deve ser escalada com paciência Segure as tiras certas para o ataque final. O progresso do primeiro tempo neste sentido é didático, porque a equipe de Alguacil, quinto colocado do campeonato, como prometido, não faz os cálculos e mói seus dribles centrados nos jogadores da seleção Zobimendi e Merino, mas sem alterações. O ritmo de Barrenetxea e Mendes, que foi mais perigoso em San Sebastian. Os bascos estão ampliando o campo ao máximo, tentando cortar as laterais do Inter e buscando profundidade com o ex-jogador da Roma, Sadiq. Os nerazzurri controlam com total facilidade, se é verdade que Sommer não precisa fazer meia defesa durante toda a partida e administra inúmeras bolas com os pés.

Mas sair do seu meio-campo de forma eficaz provou ser mais complicado do que o esperado, com Sanchez lutando para fazer seu trabalho Lautaro. Depende de você depois disso Inchaço Controlando a situação, quebrando a pressão e tentando deixar a sua marca na fuga do seu atacante: um aviso de um dos defesas centrais, um cruzamento perto da baliza que foi mal aproveitado pelo Sánchez E um tiro cruzado Marco Dominado por Merino, mas pouco estraga nos primeiros 45 minutos. Fazer o Real Madrid correr e permitir-lhe libertar a sua alta pressão, a terceira mais forte depois do City e do Barcelona, ​​é uma estratégia que pode dar frutos a longo prazo, especialmente com Lautaro sempre à margem, em pé e rápido. Com o argentino, antes do intervalo, Barella também entrou e também surpreendeu Arnautovic Para inchaço. Mas os bascos encontram mais espaço para respirar com a saída de Sadiq, porque Torrentes traz agressividade ao meio-campo ofensivo e Oyarzabal é a referência ofensiva. READ A Fourmaux também está alinhada com a M-Sport no Rali de Portugal

Um verdadeiro protesto contra o controle arriscado exercido por Cuadrado diretamente sobre o líder da equipe: Shearer agarra o fone de ouvido e faz sinais generalizados de que não há nada, enquanto no episódio seguinte indica de forma decisiva o paradeiro de uma suposta ligação de Calhanoglu para Kubo. Chamar o VAR resolve o problema dando amarelo à simulação para os japoneses. Mas nem mesmo esse golpe Adrenalina Dá o choque certo ao Inter, que está sempre muito longe do gol. Mais de dois mil torcedores que vieram de San Sebastian cantam até altas horas da noite.

(Escrito por Alessandro Pucci) O Inter esperou muito e não conseguiu marcar pela primeira vez nesta temporada. Desta vez, Inzaghi faz escolhas erradas, atrasa mudanças e perde a chance de liderar o grupo e conseguir um empate melhor.

23h05 – O pênalti foi marcado e depois concedido pela Real Sociedad

22h53 – Final: Inter Real Sociedad 0-0

Em San Siro a partida termina sem gols: o Inter terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo D.

22h52 – Lautaro chute com o pé direito: fora

aos 95′ Lautaro Ele tenta o primeiro gol rapidamente pelo lado curto da pequena área, mas o chute não é certeiro e erra fora do poste mais distante.

6 minutos de prorrogação permitidos.

22h32 – Da penalidade à advertência e à simulação

Corrida rápida Kobo Quem entra na zona Nerazzurri e Calhanoglu Tente parar com isso. O japonês cai e o árbitro reconhece imediatamente Pênalti para a Real Sociedad. Mas então o diretor da partida é chamado ao monitor do estádio e, após analisar as imagens, percebe que não houve falta, mas houve. O japonês que se deixa cair: nenhum pênalti para os espanhóis e amarelo para Kubo imitar.

22h28 – Lautaro novamente

O argentino aquece as luvas Remiro Com cabeça mas muito central. READ Quem são os favoritos (e estrelas) em campo

22h25 – Lautaro no local

Pouco depois de entrar em campo. Lautaro Ele imediatamente tenta fazer a diferença: chuta para o gol, mas acerta mal, manda muito alto e acima de tudo está em posição irregular.

22h24 – Filmado por Zakharyan

Peixe Kobo na área Zakharyan Quem chuta com a primeira intenção, mas Darmiano Ele vira uma esquina.

22h21 – Substituição tripla de Inzaghi

Aos 65 minutos, Inzaghi fez três substituições: Thuram, Sanchez e Mkhitaryan estão fora E eles entram em seu lugar Arnautovic, Lautaro e Barella em campo.

22h17 – Conclusão do Cuadrado

Mal de Quadrado À distância: Longe do posto à esquerda de Remiro.

22h13 – Thuram Fratesi na área: chute alto

Tohram Na área o banco tentou Fratesi Mas o meio-campista chuta mal e ela passa por cima do travessão.

22h06 – Thuram tenta aproveitar confusão defensiva do Real

mal-entendido entre Remiro E Merino (Sob pressão de Mkhitaryan) ele estava prestes a ser preferido Inchaço Que aproveitou a bola, mas levantou muito alto: a bola passou por cima do travessão.

22h02 – Início do segundo tempo

Começamos novamente com o placar de 0 a 0: sem alterações nas duas equipes.

Os primeiros 45 minutos do jogo Inter-Real Sociedad terminaram empatados em 0 a 0.

21h42 – Remiro bloqueia remate de Demarco

Marco Do lado do campo, na área, ele chutou rasteiro em direção ao gol, mas… Remiro Lá e parágrafo esta conclusão.

21h41 – Real Sociedad regressa ao meio-campo do Inter

Escanteio para os espanhóis: a bola chega Merino Quem tenta cabecear a bola de volta para o meio, mas ela segue no caminho certo Carlos Augusto.

21h37 – Mais uma chance dupla para os nerazzurri

Mais um contra-ataque para o Inter lidera Sánchez Perto da linha de base, ele cruza a partir daí, mas Remiro Ele recusa. A bola acaba batendo e voltando para a área na ponta direita MkhitaryanEste também foi cercado por muros.

21h36 – Chance para Mkhitaryan

Reinício do Inter termina com cabeçada Mkhitaryan O que não enquadra bem o espelho e o envia muito alto.

21h32 – Darmian desliga Sadiq

Intervenção deslizante por Darmiano De quem tira a bola honesto. A bola então volta para a Real Sociedad, mas Kubo erra o cruzamento Oyarzabal.

21h20 – Um turm amarelo pousou em Zubeldia

Inchaço Ele pega a bola e corre rapidamente em direção ao gol de Remiro, alongando o passo, mas… Zubeldia Ele intervém incorretamente e o árbitro mostra o primeiro cartão amarelo da partida.

21h15 – DeMarco bloqueia Kubo

Ainda Kobo Insista no caminho certo, mas bom fechamento de Marco Isso leva os japoneses a calcularem mal o cruzamento: a bola bate na rede externa. READ Bologna, De Zerbe recusa o banco: Ele fez isso por Mihajlovic

O Alguacil começou forte, assim como o Inter que cobriu bem e retomou o jogo rapidamente, criando os espaços certos para uma tentativa de rebaixamento.

21h04 – Reinício da Real Sociedad

Zobemendi Ele lidera o contra-ataque espanhol que termina com um try Kobo Que não conseguiu furar a defesa espalhada do Inter.

21h01 – Fratesi está à frente

Primeira explosão ofensiva do Inter que chega ao final com ritmo Fratesi: A bola está no canto.

Começa o Inter Real Sociedad: primeira bola jogada pelos nerazzurri.

20h55 – As equipes estão prestes a entrar em campo

Inter e Real Sociedad estão prestes a entrar em campo. Está cada vez mais perto do pontapé inicial.

20h22 – Escalação oficial do Inter

Internacional (3-5-2): Verão; Darmian, Acerbe, Carlos Augusto; Cuadrado, Fratesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Demarco; Sanchez, Thuram.

treinador: Inzaghi.

20h22 – Palavras de Marotta antes do jogo

“A vitória de hoje é entender se estamos caminhando na direção certa. Ao vencer, evitaremos a carta de adversários astutos nas oitavas de final. Você está renovando? Lautaro é um verdadeiro líder que quer continuar conosco. Estas são promessas importantesSerá uma renovação que respeita o equilíbrio do grupo. Não importa se é no final do ano ou logo depois, uma contratação também pode chegar Dentro de um mêsMarotta disse à Sky Sports antes da partida.

20h10 – Escalação oficial da Real Sociedad

Real Sociedad (4-4-2): Remiro. Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Zakharyan, Zubimendi, Merino, Oyarzabal; Sinceramente, Kubo.

treinador: Alguacil.

19h51 – Gol pelo primeiro lugar do grupo

O primeiro lugar do grupo pode garantir um empate melhor (pelo menos no papel) face à próxima eliminatória, razão pela qual a nova meta da equipa de Inzaghi é vencer a Real Sociedad em San Siro, único resultado significativo que pode garantir que . Este registro.

19h49 – Onde assistir ao jogo na TV

Um desafio com gol nas oitavas de final Final da Liga dos Campeões (que os nerazzurri já venceram): A partida será transmitida pela Canale 5, Sky Sport e Sky Sport Uno e transmitida pela Mediaset Infinity, Sky Go e Now.

