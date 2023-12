Espanha-Portugal-Marrocos 2030 | Guerin Esporte

Espanha-Portugal-Marrocos Mas também como Uruguai-Argentina-Paraguai 2030: absorver uma Copa do Mundo com 48 seleções em 6 países diferentes será difícil, mas você se acostuma com coisas piores, e no final os torcedores de futebol aceitam tudo. Em relação à escolha do Conselho da FIFA, que será oficializado após o Congresso, o que surpreende não é a escolha em si, pois a indicação foi quase única (houve uma candidatura sul-americana, mas está muito degradada), mas a completa ausência de debate sobre quais serão oficialmente as mais importantes.Competição de futebol. Afinal, este foi também o caso da expansão para 48 e de muitas outras coisas: Infantino caminha a todo vapor para outra lavagem esportiva como a Copa do Mundo da Arábia Saudita em 2034, e talvez uma candidatura única: em qualquer caso, nós não podemos dar lições de cima, ou melhor, de baixo, para Itália e Turquia 2032.

Super Campeões, Super Bola de Ouro (deveria dar para Messi), agora Supercopa. Tudo é bom. A recompensa oferecida à América do Sul na Edição Centenário foi quase ofensiva, com a partida de abertura disputada no Uruguai e mais duas partidas na Argentina e no Paraguai: o Chile, que fazia parte da indicação conjunta sul-americana, foi automaticamente cancelado, e também, se você quer mesmo inventar uma comemoração, outra Sul-Americana. A primeira Copa do Mundo: Brasil, Bolívia, Peru. Não há discussão nem sobre o formato: depois de 6 anos em que o formato era de 16 grupos de 3 equipes, com os dois primeiros colocados se classificando para as oitavas de final, e portanto com 80 partidas no total), este ano Infantino Ele reviveu tudo com um impulso casual para combater a manipulação de resultados e um impulso real para chegar a 104 jogos. Em 2026, e quase certamente também em 2030, haverá 12 grupos de 4, restaurando os 8 primeiros terceiros colocados e a partir das oitavas de final, será proposta uma mistura terrível, sendo comuns partidas inúteis, já que é bastante claro que Como já aconteceu antes, a verdadeira Copa do Mundo começa com a fase de eliminação direta.

As seis nações anfitriãs não são um detalhe folclórico, mas uma escolha política: a participação dos três continentes significa que países fora deles, como a Ásia, terão um caminho aberto para 2034. Mas há também outro detalhe importante: Espanha e Portugal qualifica-se por direito. Isto criaria a tentação pouco saudável de reduzir o número de selecções nacionais europeias qualificadas para o Campeonato do Mundo de 2030 de 16 para 14 através da qualificação. Por outras palavras, para a Itália sob o sucessor de Spalletti, digamos, De Zerbi, a qualificação para um Campeonato do Mundo com 48 equipas seria quase tão difícil como um Campeonato do Mundo com 32 equipas foi para Ventura e Mancini (e para os seus antecessores que chegaram a este torneio). . Eles fizeram). O assunto poderia ser resolvido com a conquista de duas vagas da América do Sul, que já terá 3 equipes qualificadas pela direita, mas não apostaríamos nesse cenário. Os 33% de seleções europeias em 2030 (e 2026) serão comparados com 58,3% em 1982, desde que a UE esteja interessada: não pensamos assim, porque a Copa do Mundo de Cães e Porcos (é uma forma de dizer) indiretamente promove o Campeonato Europeu e coloca a Liga dos Campeões sob uma luz completamente diferente. Poderemos, no mundo de hoje, dizer que Maradona é Maradona, sem o ver depois dos oitavos-de-final da mais importante competição de clubes?

No final, confirmou-se a situação paradoxal: por um lado, o Campeonato do Mundo Masculino assume uma importância crescente e é o motor financeiro e político de todo o sistema e, por outro lado, ninguém, especialmente na Europa, não atribui mais grande valor artístico a isso que pode ser visto. Já se foi o tempo em que cada versão de um torneio estava ligada a conquistas táticas ou era bom lembrar de descobrir novos personagens. A Copa do Mundo continua sendo um espetáculo fascinante e emocionante, mesmo para quem não é torcedor, mas do ponto de vista futebolístico, não pode ser comparado ao que era pelo menos até a Copa do Mundo de 1990. Portanto, mesmo o formato de 64 equipes não nos surpreenderá.

[email protected]