Neste vídeo retirado da partida entre Ankaragucu e Kaykur Rizespor, partida válida pela Superliga Turca, o presidente do clube anfitrião, Faruk Koca, é visto atacando o árbitro Halil Umut Miller. Um golpe para o internacional de camisa preta que arbitrou frequentemente na Liga dos Campeões. Depois, até mesmo uma série de chutes antes de ser arrastado com força. A sentença acabou no hospital. A partida terminou empatada em 1 a 1, com duas expulsões para cada um. O gol do empate veio aos 96 minutos. durar Das sete recuperações decididas pelo árbitro. Que pouco antes expulsou um jogador convidado e restabeleceu a paridade numérica. Faruk Koca está entre os fundadores do Partido do Comércio Livre, Justiça e Desenvolvimento (AKP) da Turquia, que tem maioria no parlamento desde 2002. O seu líder, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, falou após a execução: “Condeno o ataque. O árbitro é Khalil Umut Miller. Jamais permitiremos que a violência interfira nos esportes turcos.”

O Partido da Justiça e Desenvolvimento iniciou procedimentos para suspender o deputado, que também foi deputado em 2002 e 2007. Waqja é casado e pai de quatro filhos. Khalil Umut Miller dirigiu três jogos da Liga dos Campeões este ano, incluindo Lazio e Celtic Glasgow, mas também Benfica e Real Madrid. A Federação Turca de Futebol (TFF) anunciou a suspensão do torneio após o incidente. Ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya Anunciar Três homens foram presos. Entre eles está o presidente de Ancara, Gocu. As partidas do campeonato foram “adiadas indefinidamente”. A Associação Turca de Árbitros manifestou a esperança de que os responsáveis ​​pelo futebol e pela justiça no país tomem todas as medidas criminais necessárias. O clube pediu desculpas aos torcedores pelo incidente.

