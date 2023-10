Previsão, possíveis escalações e como assisti-las na TV e ao vivo

A Série A 2023/2024 continua sua jornada enfrentando a nona jornada do torneio, que promete ser cheia de equilíbrio e incertezas como sempre. A partida, especificamente, marcada para domingo, 8 de outubro, a partir das 16h15, será marcada Especiarias Por Massimiliano Alvini e Pisa Por Alberto Aquilani. Então vamos dar uma olhada no seguinte predição para Spezia Pisa.

o Especiarias A equipe finalmente conquistou a primeira vitória da temporada no último sábado, com vitória por 2 a 1 no Estádio Feralipisalo. A partida no Estádio Garelli, em Piacenza, viu a Ligúria já vencer por 0 a 2 no primeiro tempo, graças aos gols de Salvatore Esposito (pênalti aos 17 minutos) e Antonucci (46 minutos), e a equipe da casa sofreu um gol na final jogo com La Mantia. Aos 84 minutos, a vitória que trouxe as águias Massimiliano Alvini Sua pontuação é de 5 pontos na classificação e atualmente está a dois pontos da zona de segurança.

Por sua vez, ele disse: Pisa Em vez disso, a equipe sofreu a terceira derrota da temporada no último final de semana, ao perder em casa para o Cosenza por 2 a 1. Partida interrompida pela Calábria aos 6 minutos com o Foca e ainda mais complicada aos 41 minutos pela expulsão de Barbieri. Mas o final na Arena Garibaldi foi dramático: primeiro os toscanos marcaram o empate aos 95 minutos com Masucci, depois o placar final de 1 a 2 para os visitantes de Masucci aos 98. O golpe final que deixou os nerazzurri ainda de pé Alberto Aquilani Com 8 pontos, a meio caminho entre as vagas dos playoffs e os playoffs.

Como assistir ao jogo na TV e transmissão ao vivo

A partida entre Spezia e Pisa, marcada para começar às 16h15 de domingo, 8 de outubro de 2023, será visível ao vivo na TV na plataforma paga de satélite Sky Sport e na plataforma de transmissão ao vivo DAZN.

Possível escalação de Spezia e Pisa

Especiarias (3-5-2):Dragowski; Amiens, Nicolau, Bertola; Elia, Bandinelli, Esposito, Coda, Ricca; B. ESPÓSITO, Antonucci. treinador: Massimiliano Alvini.

Programa de Avaliação de Alunos Internacionais (4-3-1-2): Nicolau. Barbieri, Caracciolo, Canistrelli, Peruato; Veloso, Marin, Vallotti; Vinhedo; Malakar, Moreau. treinador: Alberto Aquilani.

Previsão

