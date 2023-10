Calendário da Copa do Mundo de Rugby de 2023 hoje: 8 de outubro, programa, TV, transmissão ao vivo

lá A Copa do Mundo de Rugby de 2023 conclui sua primeira fase neste fim de semana e hoje, domingo, 8 de outubro Serão 3 partidas para arquivar os grupos e escrever as últimas frases. Às 13h iniciaremos o grande jogo entre Japão e Argentina, enquanto às 17h45 continuaremos a partida. Tonga-RomêniaEnquanto às 21h, o desafio decisivo entre… Fiji e Portugal.

O confronto será decisivo na hora do almoço, com Japão e Argentina empatados nove pontos atrás da Inglaterra. Quem vencer avançará para as quartas-de-final, e quem perder corre o risco de nem se classificar para a Austrália 2027. No entanto, há pouco a dizer entre Tonga e Roménia, enquanto Fiji não pode cometer erros contra Portugal, com os pacificadores a precisar apenas de um ponto. Mais um para chegar aos playoffs. E elimine a Austrália.

lá Ele vive Estará disponível para Japão, Argentina, Fiji e Portugal na Sky Sport Arena (canal 204) e para Tonga-Romênia na Sky 256 (canal 256) enquanto transmissão ao vivo Estará disponível no Sky Go e Now.

Calendário atual da Copa do Mundo de Rugby

Domingo, 8 de outubro

13h Japão – Argentina – Sky Sports Arena

17h45 Tonga-Romênia – Sky 256

21h00 Fiji – Portugal – Sky Sports Arena

Programa atual da Copa do Mundo de Rugby: como assistir na TV e ao vivo

Ele vive: Japão-Argentina e Fiji-Portugal na Sky Sport Arena, Tonga-Romênia na Sky 256

transmissão ao vivo: No Sky Go e agora

Foto: Julian Feeney – Rugby World/Rugby World via Getty Images