Uma revolução na conferência contra as críticas ao que ele disse

Calzona falou na coletiva de imprensa de encerramento da partida Fiorentina x Napoli: A raiva do treinador é intensa com as críticas recentes

Fiorentina – Nápoles O placar terminou 2 a 2. para Francos Houve uma luta direta para se qualificar para Liga Conferência. No final, a partida foi decidida pelas duas cobranças de falta maravilhosas que ele marcou Kvaratskhelia E Biraghi. também Rahmani Ele marcou em cobrança de falta, especificamente após cobrança de escanteio. No entanto, o gol improvisado de 2 a 1 foi uma exceção AbaixoMeret marcou com um chute rasteiro certeiro para escanteio, mas o goleiro italiano não pôde fazer nada.

Fiorentina – Napoli, declarações de Calzona em coletiva de imprensa

Treinador do Nápoles Francesco Calzona Ele respondeu perguntas dos jornalistas presentes na sala de imprensa ao final da prova. Abaixo estão alguns trechos da conferência:

Análise de corrida: “Hoje jogamos em Florença contra uma equipe forte e na minha opinião tivemos um bom desempenho e cometemos um erro no último quarto de hora do primeiro tempo em que ficamos à mercê do nosso adversário. melhoramos, mas sofremos três chances de gol para a Fiorentina… Ainda sofremos tantos gols, sofremos tão poucos e agora isso é uma doença.” Fiquemos satisfeitos com o real desempenho da equipe. Estou feliz porque Nós também precisávamos disso“.

Também não faltaram perguntas sobre as recentes declarações do presidente De LaurentiisQue falou por ocasião da apresentação de Castel di Sangro e Dimaro Ritri Restabelecimento. Calzona não mediu palavras: “O que o presidente diz não me preocupa. Eu inicialmente disse que Tenho um contrato com a Federação Eslovaca, o que me permitiu vir a Nápoles e meu acordo com o Napoli expira em 26 de maio. Não havia mais nada. Então, o que o Napoli está fazendo e o que o presidente disse? É o trabalho dele“Esta é a resposta aos jornalistas.

Conferência de imprensa de Calzona: o balanço da experiência em Nápoles

A próxima partida será a última de Calzona como técnico do Napoli. Então já é hora Planilhas de balançoÉ natural nos perguntarmos o que a curta passagem do treinador pelo azul deixou para a equipe. imediatamente Calzona respondeu:

“Fui chamado para melhorar a situação e não consegui”, Eu assumo a responsabilidade. Você pegou um time que estava em nono lugar e é onde estamos. Porém, ela chegou no início da temporada e uma semana após o início do campo de treinamento já havia polêmica. Como me disseram que não estou treinando a equipe, digo que os erros nesses três meses ou mais são culpa minha. Está claro Não causei nenhum impacto, sinto muito, mas a temporada do Napoli começou há 7 meses e meio. E digo isso como torcedor do Napoli, depois de uma semana a polêmica começou.”

O treinador também em outros aspectos, como a posição de Lindstrom, ou a hipotética dupla de ataque Simeone-Osimhen:

Triquartista de Lindstrom: “Ele nunca jogou como meio-campista ofensivo, foi um dos meio-campistas ofensivos do seu antigo clube, mas voltou da ala. Como jogador que precisa de espaço, o Napoli jogou durante anos principalmente nos últimos 40 metros do campo. agora é histórico. Um cara que luta individualmente neste time está tendo dificuldade em encontrar seu lugar“. Casal Simeone-Osimhen: “a Emparelhar Simeone e Osimhen é impossívelDois atacantes: Osimhen só vai fundo, e Simeone também principalmente. Deu continuidade ao time, que foi construído para jogar de determinada forma. Não tive tempo para o Plano A e o Plano B, tentei consertar o Plano A. A gente corre atrás de resultado todo domingo… Mudamos a escalação seis vezes na minha gestão, e todas as vezes perdemos o controle da partida porque as distâncias e o time estão mudando nesse momento, ele não consegue.”

Fiorentina – Napoli e Calzona respondem às críticas em coletiva de imprensa

Calzone Ele não poupou ninguém na conferência e também criticou aqueles que nas últimas semanas criticaram incansavelmente o seu trabalho na bancada em Nápoles: