“O balanço da Juventus é inconsistente”

Relatório do órgão de fiscalização da bolsa destaca manobras para manutenção de balanços no período Covid

Cabeça a cabeça entre a colisão Juventus e Consop em caso de ganhos de capital. De fato, o fiscal da bolsa argumentou no relatório assinado pelo presidente Paulo Savonao resultado da inspeção em julho de 2021, que um “Demonstrações financeiras em junho de 2021” dos Bianconeiros não “cumprir as regras que regem a sua formulação”. O clube de Turim reagiu duramente, e a resposta ponto a ponto o fez saber “A empresa avaliará os procedimentos para proteger seus direitos junto às autoridades judiciais competentes.”

De acordo com um relatório do Consop, a Juventus assumiu Manobras para economizar orçamentos durante o período de Covid. Em particular, “uma declaração de não conformidade com as normas internacionais de contabilidade e informações adicionais … deve ser apresentada em outros documentos direcionados ao mercado em que os dados contábeis relativos às demonstrações financeiras são relatados em 30 de junho de 2021”.

O confronto entre Consop e Juventus vai, explica a imprensa, De ganhos de capital, operações de contabilidade química sem conteúdo de caixa, às chamadas “manobras salariais”. Em particular, as ‘estimativas fornecidas’ sobre transações envolvendo engajamento de jogadores foram baseadas exclusivamente em saídas associadas a jogadores individuais. não apenas o desempenho esportivo, mas também outros itens de receita”. “Desta forma – continua – A Juventus e sua contraparte só adquiriram oficialmente os direitos de ofertas esportivas em troca da contraprestação monetária indicada no contrato.. Operações cruzadas suspeitas dos inspetores.

Ao contrário, a Juventus explica, ao entrar no mérito, que “os possíveis efeitos dos resultados levantados pelo Consop serão nulos e sem efeito em fluxos de caixa e dívida financeira líquida, de anos anteriores e do ano que acabou”. E mais uma vez: os resultados referentes ao plano econômico e sucessório que, segundo o consultor da Juventus, serão “bipados” ao longo do quinquênio para operações cruzadas e ao longo do quadriênio para manobras salariais.