Tempos, clima, resultados e como dirigir de acordo com Brembo

O Campeonato de MotoGP começou há duas semanas com o Grande Prémio do Qatar, que viu o campeão mundial conquistar o título. Francisco Bagnaia. O italiano conseguiu corrigir um sábado ruim e venceu com força a primeira etapa do Mundial, liderando a classificação Brad Bender e Jorge Martin. Eles ainda estarão lutando neste fim de semana Grande Prémio de Portugal A caminho de Portimão, mas tenha cuidado também Marc Márquezjá em quarto lugar em sua estreia na fabricante Borgo Panigale, principalmente como estreante Pedro Costa, que sempre venceu nas três anteriores presenças na pista portuguesa, uma na Moto3 e duas na Moto2, e depois da impressionante estreia no Qatar, temos a certeza que certamente poderá expressar a sua opinião. Abaixo você encontrará todas as informações úteis para não perder nada do primeiro fim de semana do ano de Fórmula 1, bem como dados detalhados da pista fornecidos pela Brembo Brakes, empresa italiana que fornece os sistemas e componentes de freios para todas as 10 equipes na grade.

COMO ACOMPANHAR A TRANSMISSÃO AO VIVO DO MOTOGP? Programações de TV no SKY SPORT F1 HD e web no MOTORBOX.COM



Sexta-feira, 22 de março

Treinamento Gratuito 1: 11h45 – 12h30

Pré-qualificações: 16h00 – 17h00

Sábado, 23 de março

Treinamento Gratuito 2: 11h10 – 11h40

Qualificação 1: 11h50 – 12h05

Qualificação 2: 12h15 – 12h30

Corridas: 16h

Domingo, 24 de março

Corrida de Moto 3: 12h00

Corrida de Moto 2: 13h15

Autódromo: 15h

Como você acompanha claramente as corridas de moto? Programações de TV na TV8



Sábado, 23 de março

Qualificação de motocicleta: 11h50-12h30 (ao vivo)

Corrida de autódromo: 16h (ao vivo)



Domingo, 24 de março

Corrida de Moto3: 17h15 (adiada)

Corrida de Moto2: 18h30 (adiada)

Autódromo: 20h15 (adiado)





Campeonato Mundial de MotoGP Catar 2024, Jorge Martin (Ducati). Créditos: Motocicletas

Características do circuito – da Brembo



A travagem mais exigente – da Brembo



Segundo os técnicos da Brembo que trabalham em estreita colaboração com todos os motociclistas, o Autódromo Internacional do Algarve, com 4,59 quilómetros, enquadra-se na categoria de circuitos que exigem pressão moderada nos travões. Numa escala de 1 a 6, obtive uma classificação de dificuldade 3 porque metade das 10 secções de travagem estão na categoria baixa e apenas duas estão na categoria alta. Além disso, estes dois estão todos circundados pelas cinco primeiras curvas, facilitando o retorno do sistema a temperaturas aceitáveis ​​nas demais curvas. A curva mais difícil do Autódromo Internacional do Algarve em termos de sistema de travagem é a primeira, graças à recta de 969 metros que a precede: ao travar durante 4 segundos, os motociclistas conseguem reduzir a velocidade dos 330 km/ 123 quilômetros. /h enquanto percorre uma distância de 243 metros. Para conseguir isso, uma carga de 7 kg é imposta à alavanca do freio enquanto a pressão do fluido de freio Brembo atinge 14,9 bar.

Clima GB



Sexta-feira, 22 de março: Parcialmente nublado; Temperatura 13°-24°; Precipitação 0%; Umidade 67%

Sábado, 23 de março: Parcialmente nublado; Temperatura 11°-20°; Precipitação 0%; Umidade 70%

Domingo, 24 de março: Principalmente ensolarado. Temperatura 12°-19°; Precipitação 0%; Umidade 72%