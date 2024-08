Medos depois de duas semanas desde o início

A Juventus fechará o mercado de transferências dentro de duas semanas, o que até agora podemos considerar muito positivo, mesmo que haja lacunas bastante óbvias nas diferentes posições em campo.





Cristiano Giuntoli deve cumprir a tarefa e trabalhar com Kalulu, que agora é mais um alvo da defesa, mas não só.





O caso Copminers deve ser concluído o mais rápido possível e é uma das negociações mais árduas e exaustivas de que nos lembramos.





Finalmente, o ponto sensível, o ataque. Ninguém discute a gestão do caso de Chiesa. A não renovação e o medo de perdê-lo a zero cria uma situação desagradável que deveria ter sido evitada há meses. O jogador que não renovou nas condições de mercado fez o resto.





A Juventus acabou no meio e agora precisa reforçar o time com dois alas, sendo pelo menos um mais forte que Federico Chiesa. fácil? Certamente não, na verdade, é muito difícil. O versátil Nico Gonzalez, mas também Cisco Conceição e antes dele Galeno, não parecem estar à nossa frente. Se a Juventus quiser dar o salto terá de identificar jogadores com melhores números na frente da baliza.





Entre outras coisas, Edwards também se destacou como um jogador ligado aos Bianconeri, um extremo que marcou muito pouco nos últimos anos, especialmente em Portugal, um campeonato decididamente inferior à Serie A.





A Juventus também tem razão em caçar em locais menos caros, dados os seus orçamentos limitados, mas deve caçar aqueles que marcam golos. O medo de causar o caos existe e não será fácil de aceitar.





