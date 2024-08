São 13 vitórias consecutivas

Mais um fim de semana perfeito para o turco, que venceu as três corridas e quebrou o recorde de Bautista: o piloto da BMW sobe para +92 pontos sobre Bulega no Mundial

Toprak Rezatlioglu Ele fez 13! BMW domina Grande Prémio de Portugal no Circuito de Portimão e estabelece novo recorde de vitórias consecutivas Super motocicletas: Bautista vence Eleven (segundo na primeira corrida). O turco vence todas as corridas de sábado e domingo pelo quarto fim de semana consecutivo e no Mundial voa a +92 Bulega (Segundo na Corrida 2). Petrucci No pódio no sábado e na corrida do Super Bowl: quarto Iannone Na corrida 2.

A segunda corrida na Holanda e depois as três rondas do Grande Prémio em Emilia-Romagna, Grã-Bretanha, República Checa e Portugal: Razcatlioglu estendeu a sua série de vitórias em Superbike para treze, estabelecendo um novo recorde na história da competição. Depois de vencer mais uma vez o Super Bowl, o turco começou a ampliar sua liderança na primeira corrida de sábado, conquistando a vitória ao final de uma longa disputa com Petrucci. Atrás dele fecha Bautista, autor de uma boa recuperação, enquanto o italiano da equipa Barney Spark sobe ao terceiro degrau do pódio. A Bwm também comemora os resultados de Gerlof (quarto) e Van der Mark (sexto), com Bulega tendo que se contentar com o sétimo lugar. Rea (15º) entra numa corrida difícil, mas Iannone faz pior: para ele cai e desiste.

Depois de competir na corrida de sábado, Razcatlioglu na corrida do Superbowl decidiu logo estabelecer um ritmo diferente: o turco já havia assumido a liderança da corrida nos momentos iniciais e lá permaneceu até o hasteamento da bandeira quadriculada. A corrida é assim revigorada pela luta pelos outros dois lugares do pódio, que acaba por ser conquistada por Petrucci e Alex Lowes à frente de Van der Mark. O quinto e sexto lugares foram para as motos Ducati Bulega e Bautista, enquanto Iannone e Re conquistaram o nono e décimo lugares respectivamente.

A corrida 2 oferece então um grande espetáculo: Razgatlioglu salta para a liderança após algumas voltas e tenta escapar, mas Bautista acaba caindo sob ele: o espanhol tenta, mas fica preso em uma escorregada (terminaria então em 19º). . O redescoberto Bulega pressionou o turco, mas foi forçado a se render ao líder do Campeonato Mundial em uma finalização fotográfica (+0,035). Alex Lowes terminou em terceiro, enquanto Iannone ficou em quarto. Ele foi sucedido por Petrucci (quinto) e Rea (sexto). No final do fim-de-semana em Portugal, a classificação do Campeonato do Mundo era: Razcatlioglu na primeira posição com 365 pontos, Bulega na segunda posição (com 273 pontos) e Bautista na terceira posição (com 223 pontos).