Inter e Arnautovic dizem não ao Gênova e demitem novamente Gudmundsson

O austríaco não se deixa convencer pelo Rossoblu, que se volta contra Fabio Silva e pode liberar o islandês para a Fiorentina

paraInter montanha russa Gummdunson Representa uma nova ascensão: após a reabertura das negociações com Gênova Interessado em ArnautovicChegou a nova estação dos Nerazzurri. Segundo Il Secolo XIX, aliás, o atacante austríaco teria dito isso Não à hipótese de Rossobluque imediatamente se jogará fora Fábio SilvaQuem se tornará o herdeiro dos islandeses estará livre para ir para florentino. Embora o acordo envolvendo o português de 21 anos permaneça um mistério: pela manhã o jornal da Ligúria escreveu que o acordo estava quase fechado, mas as negociações falharam para Relivo.

Durante semanas, o Inter escolheu Gudmundsson para reforçar o ataque, mas as negociações fraquejaram devido à dificuldade da saída. Coréia E Arnautowicz. A inclusão da Fiorentina pôs fim a todas as hipóteses, mas a aprovação de Arnautovic por Gilardino (o Génova precisa de um primeiro avançado depois de vender Retegui à Atalanta) reabriu o canal Milão-Génova. O Secolo XIX escreveu que a recusa dos austríacos em fechar as portas dos nerazzurri em reabrir as portas da Viola.

Não é por acaso que os Rossoblu se atiraram em Fabio Silva, que já teria dito sim e só falta um acordo – próximo – entre os clubes. Neste ponto, foi dada luz verde para a venda de Gudmundsson, que continua treinando separadamente e não jogará contra o Inter no sábado, no primeiro dia do torneio. Segundo o site Relivo, o acordo entre Gênova e Wolverhampton é O navio naufragou porque os ingleses não aceitaram o empréstimo com direito de resgateO que deixa em aberto a hipótese do Inter Gudmundsson: em horas cruciais, provavelmente haverá um desfecho, de uma forma ou de outra, após o jogo com Marassi.



