Portugal, Martinez: “É uma grande honra treinar Ronaldo, ele é um exemplo para todos.”

O seleccionador de Portugal apresentou o jogo frente à França: “Aceito as críticas, mas não concordo com o facto de não corrermos riscos e de não termos personalidade no final do jogo. Ronaldo é um exemplo”. Para toda a equipe: Quando você tem um jogador que trabalha muito e faz você se sentir bem com o Leão, ele é um dos melhores jogadores. Bernardo Silva: “Sentimos que merecíamos chegar aos quartos-de-final. As lágrimas de Cristiano Ronaldo são compreensíveis.” Portugal e França vivem

Ele tentará repetir o feito alcançado em 2016 Portugalqual Sexta-feira às 21h Ele entrará em campo no Volksparkstadion, em Hamburgo, contra França Às quartas de final do Euro 2024. Roberto MartinezO técnico do Rossoverde apresentou o jogo contra o Galo em coletiva de imprensa: “Estamos prontos e focadosSomos muito críticos conosco mesmos para melhorar. Nosso estilo é claro e… Você não precisa mudar de um jogo para outroApesar da vontade de ser imprevisível.” O treinador falou então sobre as críticas que recaíram sobre a sua equipa nos últimos dias: “Acho que faz parte do meu trabalho, são muitos dados que usamos para tomar decisões. As críticas mostram paixão pela equipe e eu as aceito. Discordo que não corramos riscos e que não tenhamos caráter no final do jogo: Há muitos dados que mostram o contrário, mas a questão é que precisamos registrar mais.





Leia também Euro 2024, placar

“Não haverá desafio entre CR7 e Mbappe, há mais.” Martinez não quis revelar as opções de formação: “Não quero tocar neste assunto. Ainda não falei com os jogadores, mas estamos bem. Jogamos quatro partidas e colocamos em campo 23 jogadores, em comparação com os 18 jogadores da França: todos eles prontos e dispostos”. Cristiano Ronaldo“Ele é um jogador com um currículo incrível, está quebrando todos os recordes. O frescor que ele traz é surpreendente, é um exemplo para toda a equipe porque quer vencer todos os dias. Quando você tem um jogador que trabalha muito, você acaba se sentindo especial.” E para finalizar, uma piada sobre a França: “Será importante estar atento aos contra-ataques”.. A equipe de Deschamps não é apenas MbappéExistem muitos jogadores que podem atacar espaços. O futebol é um esporte coletivo e não será um jogo entre Cristiano e Kylian, mesmo que sejam grandes jogadores.” READ Mourinho nas quartas de final contra o Inter

À Sky Sports: “Muito satisfeito com Liao, um dos mais fortes” Martinez também falou em entrevista individual à Sky Sports: “Qual é o segredo da França Ninguém, acho que é tudo fruto do trabalho do treinador que está lá há vários anos. No futebol o equilíbrio é sempre importante e na seleção é difícil manter a sincronização defensiva. Esta França sempre teve uma grande intensidade defensiva e uma forte vontade de não sofrer golos, além dos grandes indivíduos que todos conhecemos. Eu realmente aprecio o trabalho que Deschamps fezEle está no comando há 12 anos.” Aí o treinador falou sobre isso Liao: “A atuação de Raphael está atrelada ao seu papel. Um atacante externo precisa sempre de uma certa fluidez no jogo. Conosco ele sempre foi visto como um jogador muito maduroMotivado e pronto para fazer a diferença na posse de bola. No futebol moderno é impossível ter um jogador que faça sempre a diferença. Acho que ele é um dos jogadores mais fortes e estou muito satisfeito Pelo que mostra neste Campeonato da Europa.

Bernardo Silva: “CR7 chora? Uma reação compreensível” também Bernardo Silva Ele falou na coletiva de imprensa com seu treinador:Vou me lembrar do final da partida contra a Eslovênia pelo resto da minha vida. Estávamos prestes a ser eliminados do Europeu e foi um momento de enorme euforia. Sentimos que merecíamos a qualificação Depois tivemos um grande herói, Diogo Costa. Contra a França temos uma grande oportunidade de nos aproximarmos do nosso objetivo. Não concordo com quem diz que ainda não atingimos um bom nível: amanhã podemos voltar para casa ou ficar entre os 4 melhores times da Europa, Se estamos aqui é porque trabalhamos incrivelmente bem“. Um clipe sobre a comparação entre Ronaldo e Mbappe e sobre as lágrimas de CR7 após o pênalti perdido nas oitavas de final é inevitável: “Não é uma partida entre eles, mas entre Portugal e França. Cristiano é um dos melhores jogadores de todos os tempos e Kylian ainda tem muito espaço para melhorar. CR7 é um ser humano e sua reação é completamente compreensível. “Ele pensou que poderia ter feito melhor, mas o pênalti foi bem cobrado e Oblak defendeu maravilhosamente.” Liao“Nos últimos anos ele mostrou toda a sua qualidade, A temporada passada foi uma das melhores do mundo. “Ele ainda tem muito que melhorar, mas pode resolver o jogo a qualquer momento”. READ Spezia - Sampdoria: 1-0 Série A 2021/2022. Pontuação final e comentários sobre a partida





Leia também CR7: “Muita tristeza, depois veio a alegria”