Pela primeira vez com a Fiorentina. No sexto derby, Mourinho desafia o Inter aos 16

Série do Calendário de Roma – O liga Preparando-se para sair e Roma Hoje descubra como será o seu rumo no próximo torneio: às 18h30, os calendários foram retirados. Pela primeira vez, não haverá consistência nos jogos dentro e fora de casa. Desde que haja mais de oito rodadas de distância entre a mesma casa e fora de casa. Equipe Jose mourinho Vai começar no estádio olímpico contra Fiorentina. derby com freqüentemente No trigésimo sexto dia. O Special One enfrentará sua ex-mulher, o Inter, pela primeira vez na 16ª rodada e depois na 34ª rodada. Contra a Juventus Allegri nos dias 8 e 21. Abaixo o calendário completo dos Giallorossi.

Série A, sorteio do calendário de Roma

38 05-22-22

Turin Roma

Veneza Cagliari

Atalanta Empoli

Fiorentina – Juventus

Gênova Bolonha

Inter Sampdoria

Lazio Hellas Verona

Salernitana Udinese

Sassuolo x Milan

Spezia Nápoles

O trigésimo sétimo dia de 15 a 22 de maio de 15

Roma Veneza

Bologna Sassuolo

Cagliari – Inter

Empoli Salernitana

Hellas Verona Torino

Juventus – Lazio

Milan-Atalanta

Nápoles Gênova

Sampdoria Fiorentina

Udinese Spezia

O trigésimo sexto dia de jogo 8-05-2022

Fiorentina Roma

Gênova – Juventus

Hellas Verona Milan

Inter Empoli

Lazio Sampdoria

Salernitana Cagliari

Sassuolo Udinese

Spezia Atalanta

Turin Nápoles

Veneza Bolonha

Trigésima quinta rodada 01-05-2022

Roma Bolonha

Sampdoria Genoa

Spezia Lazio

Udinese Inter

Atalanta Salernitana

Cagliari Hellas Verona

Empoli Turin

Juventus Veneza

AC Milan – Fiorentina

Nápoles, Sassuolo

34 24-04-2022

entre roma

Bolonha Udinese

Empoli Napoli

Genoa Cagliari

Hellas Verona Sampdoria

Lazio vs Milan

Salernitana Fiorentina

Sassuolo – Juventus

Turin Spezia

Veneza Atalanta

Dia 33 de abril, 17-2022

Nápoles Roma

Atalanta Hellas Verona

Cagliari Sassuolo

Fiorentina Veneza

Juventus Bologna

Lazio Turin

Milan Gênova

Sampdoria Salernitana

Spezia Inter

Udinese Empoli

Rodada de trigésimo segundo 10-04-2022

Roma Salernitana

Sampdoria de Bolonha

Cagliari – Juventus

Empoli Spezia

Genoa Lazio

Inter Hellas Verona

Nápoles Fiorentina

Sassuolo Atalanta

Torino Milan

Veneza Udinese

Dia 31 de abril 3-22 3-

Sampdoria Roma

Atalanta Nápoles

Fiorentina Empoli

Hellas Verona Gênova

Juventus Inter

Lazio Sassuolo

Milão Bolonha

Salernitana Torino

Veneza Spezia

Udinese Cagliari

trigésimo dia 20-03-2022

Roma Lazio

Bologna Atalanta

Cagliari vs Milan

Empoli Hellas Verona

Gênova Turim

Inter Fiorentina

Juventus Salernitana

Nápoles Udinese

Sassuolo Spezia

Veneza – Sampdoria

Rodada 29 13-03-2022

Odense Roma

Atalanta Gênova

Fiorentina Bologna

Hellas Verona Nápoles

Lazio Veneza

Milan Empoli

Salernitana Sassuolo

Sampdoria – Juventus

Spezia Cagliari

Torino Inter

Vigésima oitava rodada 03-06-2022

Roma – Atlanta

Bolonha Torino

Cagliari Lazio

Fiorentina Hellas Verona

Genoa Ampoli

Inter Salernitana

Juventus Spezia

Nápoles Milão

Udinese Sampdoria

Veneza Sassuolo

Vigésima sétima rodada, 27 de fevereiro a 2022

Spezia Roma

Turin Cagliari

Atalanta Sampdoria

Empoli x Juventus

Genoa Inter

Hellas Verona, Veneza

Lazio Nápoles

AC Milan – Udinese

Salerno Bolonha

Sassuolo Fiorentina

Vigésimo sexto dia 20 a 22 de fevereiro

Roma Hellas Verona

Bolonha Spezia

Cagliari Nápoles

Fiorentina Atalanta

Inter Sassuolo

Juventus Torino

Salernitana Milan

Sampdoria Empoli

Udinese Lazio

Veneza Gênova

Vigésimo quinto dia de jogo 2022-02-13

Sassuolo Roma

Atalanta – Juventus

Empoli Cagliari

Gênova Salernitana

Hellas Verona Udinese

Lazio Bologna

AC Milan – Sampdoria

Naples Inter

Spice Fiorentina

Torino Veneza

Vigésimo quarto dia 2022-02-06

Roma, Genoa

Atalanta Cagliari

Bolonha Empoli

Fiorentina Lazio

Inter de Milão

Juventus Hellas Verona

Salerno Spezia

Sampdoria Sassuolo

Udinese Turin

Veneza Nápoles

Vigésimo terceiro dia 23/01-2022

Empoli Roma

Cagliari Fiorentina

Genova udinese

Hellas Verona Bolonha

Inter Veneza

Lazio Atalanta

AC Milan – Juventus

Nápoles Salernitana

Spezia Sampdoria

Turin Sassuolo

Vigésima segunda rodada 16-1-2022

Roma-Cagliari

Atalanta Inter

Bolonha Nápoles

Fiorentina Gênova

Juventus Udinese

Milan Spezia

Salernitana Lazio

Sampdoria Torino

Sassuolo Hellas Verona

Veneza Empoli

Vigésimo primeiro dia 01/09/2022

Roma Juventus

Cagliari Bologna

Empoli Sassuolo

Genoa Spezia

Hellas Verona Salernitana

Inter Lazio

Nápoles Sampdoria

Turin Fiorentina

Udinese Atalanta

Veneza e Milão

20 partidas hoje 2022-01-06

Milão – Roma

Atalanta Torino

Bolonha – Inter

Lazio Empoli

Salerno Veneza

Sampdoria Cagliari

Sassuolo Gênova

Juventus – Napoli

Spezia Verona

Fiorentina Udinese

Jornada 19

Roma – Sampdoria

Empoli Milan

Genoa Atalanta

Hellas Verona Atalanta

Inter Torino

Juventus Cagliari

Nápoles Spezia

Sassuolo Bologna

Udinese Salernitana

Veneza-Lazio

Décimo oitavo dia

Atalanta Roma

Bolonha – Juventus

Cagliari Udinese

Fiorentina Sassuolo

Lazio Genoa

Milão-Nápoles

Salernitana – Inter

Sampdoria Veneza

Spezia Empoli

Turin Hellas Verona

décimo sétimo dia

Roma Spezia

Fiorentina Salernitana

Genoa Sampdoria

Inter Cagliari

Napoli Empoli

Sassuolo Lazio

Torino Bolonha

Udinese Milan

Veneza – Juventus

Hellas Verona Atalanta

MATCHDAY 16 5-12-2021

Roma Inter

Bolonha Fiorentina

Cagliari Fiorentina

Empoli Udinese

Juventus Genoa

Milan Salernitana

Naples Atlanta

Sampdoria Lazio

Spezia Sassuolo

Veneza Hellas Verona

Décimo Quinto Dia 05/12/2021

Bolonha Roma

Atalanta Veneza

Fiorentina Sampdoria

Genoa Milan

Inter Spezia

Lazio Udinese

Salernitana – Juventus

Sassuolo Nápoles

Turin Empoli

Hellas Verona Cagliari

14ª jornada 2021-12-1

Roma Torino

Cagliari Salernitana

Empoli Fiorentina

Juventus – Atalanta

Milão – Sassuolo

Nápoles Lazio

Sampdoria Hellas Verona

Spezia Bologna

Udinese Genoa

Veneza Inter

13ª jornada 28-11-2021

Gênova Roma

Atalanta Spezia

Veneza Bolonha

Fiorentina – Milan

Inter Napoli

Lazio Juventus

Salernitana Sampdoria

Sassuolo Cagliari

Turin Udinese

Hellas Verona Empoli

Jornada 12 21-11-2021

Veneza Roma

Cagliari Atalanta

Empoli Genoa

Juventus Fiorentina

Lazio Salernitana

Milan Inter

Nápoles Hellas Verona

Sampdoria Bologna

Spezia Turin

Udinese Sassuolo

décimo primeiro dia 2021-11-7

Roma Milão

Atalanta Lazio

Bolonha Cagliari

Fiorentina Spezia

Veneza Gênova

Inter Udinese

Salernitana Nápoles

Sassuolo Empoli

Turin Sampdoria

Hellas Verona – Juventus

dia dez 31/10-2021

Cagliari Roma

Empoli Inter

Juventus – Sassuolo

Lazio Fiorentina

Milão – Torino

Nápoles Bolonha

Sampdoria Atalanta

Spezia Genoa

Udinese Hellas Verona

Veneza Salernitana

O nono dia 24/10-2021

Roma nápoles

Atalanta Udinese

Bolonha x Milão

Fiorentina Cagliari

Inter Juventus

Salernitana Empoli

Sampdoria Spezia

Sassuolo Veneza

Turin Genoa

Hellas Verona Lazio

Oitavo dia 17/10-2021

Juventus Roma

Cagliari Sampdoria

Empoli Atalanta

Genoa Sassuolo

Lazio Inter

Milan Hellas Verona

Nápoles Torino

Spezia Salernitana

Udinese Bolonha

Veneza Fiorentina

o sétimo dia 2021-10-03

Roma Empoli

Atalanta Milan

Bolonha Lazio

Veneza Cagliari

Fiorentina Napoli

Hellas Verona Spezia

Salernitana Gênova

Sampdoria Udinese

Sassuolo vs Inter

Torino – Juventus

Sexto dia 26-09-2021

Lazio – Roma

Empoli Bologna

Gênova Hellas Verona

Inter Atalanta

Juventus – Sampdoria

Nápoles Cagliari

Sassuolo Salernitana

Spezia Milan

Udinese Fiorentina

Veneza e Torino

Quinto dia 22-09-2021

Roma Odense

Atalanta Sassuolo

Bolonha Gênova

Cagliari Empoli

Fiorentina Inter

Milão Veneza

Salernitana Hellas Verona

Sampdoria Nápoles

Spezia – Juventus

Torino Lazio

Quarto dia 19/09-2021

Hellas Verona Roma

Empoli Sampdoria

Gênova Fiorentina

Inter de Bolonha

Juventus Milan

Lazio Cagliari

Salerno Atalanta

Sassuolo Torino

Udinese Nápoles

Veneza – Spezia

o terceiro dia 09/12/2021

Roma Sassuolo

Atalanta Fiorentina

Bolonha Hellas Verona

Cagliari Gênova

Ampoli de Veneza

AC Milan – Lazio

Napoli – Juventus

Sampdoria Inter

Udinese Spezia

Turin Salernitana

Segundo dia: 29/08/2021

Salernitana Roma

Atalanta Bolonha

Fiorentina Torino

Gênova Nápoles

Hellas Verona Inter

Juventus Empoli

Lazio Spezia

Milan Cagliari

Sassuolo Sampdoria

Veneza Udinese

Dia 1 2021-22-08

Bolonha Salernitana

Cagliari Spezia

Empoli Lazio

Verona Sassuolo

Inter Genoa

Nápoles Veneza

Roma Fiorentina

Sampdoria Milan

Turin Atalanta

Udinese – Juventus