Matias Oliveira, a nova ideia do Napoli para a esquerda

Ansioso para me concentrar na renovação distintivo , cujo contrato expira em 2022 e está aproveitando as férias como campeão do Europa uma Ibiza Com sua familia e sua familia Fixo , O Nápoles Resolve o problema relacionado com o dorso esquerdo. O primeiro objetivo permanece Emerson Palmieri , considerado por Spalletti A solução perfeita, mas as negociações correm o risco de ser longas e complicadas. O Chelsea Ele está pronto para emprestar a ela, mas exige um compromisso de redenção dentro de doze meses: uma condição que Nápoles rejeita, pelo menos por enquanto. É por isso, diretor de atletismo juntas Procurando outras soluções. Pergunte ao Reneldo remetente , 27 anos, Moçambique, campeão França com o Pouco . Pergunte sobre o sueco Gabriel Gudmundsson , nascido em 1999, principalmente em Groningen E ela é Vitaly Mikolenko , Postagem de 1999, que foi apresentada em Dynamo Kiev E para os europeus da seleção ucraniana liderada por Shevchenko .

surpresa – Muitas pesquisas, longa lista de nomes. E a última ideia para Nápoles, para se proteger e encontrar um cartão de backup para Emerson Palmieri, chamado Matthias olivera, vinte e três anos, brutalidade canhota de Getafe E aUruguai, 28 aparições em celeste. Giuntoli também o seguiu durante Taça américa, classificado em quarto lugar pelo técnico da seleção nacional Oscar Washington Tabarez. Ele é um lateral que está acostumado a se movimentar em uma defesa de quatro homens: uma característica que vai bem com o Project Spalletti.

identidade – Ele é jovem, mas joga nele Espanha Desde 2017. Ele garante o equilíbrio na ala, de forma ordenada, muitas vezes interferindo nos meio-campistas sem descuidar das tarefas de defesa. Personalidade, um metro e 84, dinamismo e disciplina. gerenciado por gerentes Global Business Group Gbg. Setenta e nove partidas, um gol e quatro assistências para o Getafe que enfrentouInter no Liga Europeia Em 2020. Custa sete milhões, ele espera saber seu futuro, ele tem que lidar com o novo treinador Michelle E com gerentes. Eles também procuraram um arquivo Villarreal e a Betis Sevilha. Seu contrato expira em 2023.

Data – Ele cresceu em Nacional E em 2016 ele ganhou o campeonato em 2016 com Martin lasarty No assento. Nasceu em Montevidéu Em 31 de outubro de 1997. No Uruguai também jogou noAtenas A partir de São charles, clubeLiga Dois‘, assim como na Espanha, ele teve uma curta experiência de empréstimo emsimples. decisivo em liga, Trabalho realizado no Getafe com o treinador Pepe Bordalas. Tabarez acompanhou todas as etapas de seu desenvolvimento: Matías Oliveira venceu em 2017 com a seleção nacional sub-20 do Uruguai. Sul Americano, organizado em Equador.