O pecador voa para o segundo turno, elimina Musseti

A Itália tem duas caras no sorteio masculino: Yannick derrota Nakashima em quatro sets, e na próxima rodada enfrenta Ivashka, o vencedor do outro azul.

O derby italiano poderia ter sido nas oitavas de final do US Open, mas na noite americana, apenas Yannick Sener passa da terceira rodada, enquanto Lorenzo Mussetti é eliminado por Ivachka e saúda o torneio. O Bravo South Tyrolean recupera uma série de derrotas contra o americano Brandon Nakashima e está perto de retornar com um placar de 3-6, 6-4, 6-1, 6-3. Forte evidência de Sinner que, como sempre, mostra grande estabilidade mental e, portanto, iguala o resultado do ano passado nas quadras duras de Nova York. Uma pena para o jovem de 20 anos de Carrara, que ocupa o 26º lugar, mas não consegue honrar as preferências de previsão contra o 73º do mundo: o bielorrusso Ivashka também aproveita alguns problemas físicos para Mussetti, que pede a intervenção de um médico no início da partida para vencer de surpresa por 6-4, 3-6, 6-2, 6-3.