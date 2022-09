PSG-Juventus: Possíveis escalações, estatísticas, onde assistir na TV e ao vivo

hora de Liga dos Campeões, também é claro para as equipes italianas. O jogador da Juventus, Massimiliano Allegri, deverá ser examinado pelo Barco dei Principe, contra Paris Saint Germain Quem, nos últimos jogos da Ligue 1, não deixou de dominar em nada e põe em causa o arranque avassalador de campeonato (5 vitórias em 6 jogos). E bianconeri em vez disso Ainda invicto Na Série A, mas Qualidade quem são eles Jogo Continua pouco convincente: no contexto europeu, há um aspecto que não deve ser descurado, sobretudo se o adversário for uma equipa cheia de fenómenos e Terrível Ataque Tridente.

Paris Saint-Germain que, em um desafio terça-feira, 6 de setembro (a partir das 21:00) Ele provavelmente não poderá contar com ele Vitinha, médio português, nascido em 2000, foi vítima de uma falta muito grave durante o jogo com o Nantes. Na Juventus, ele quase certamente se encontrará novamente Dusan Vlahovicque ficou no banco no empate em 1 a 1 para os bianconeri, em Florença, contra a Fiorentina.

Possíveis formações

Juventus (4-3-3): Perrin. Cuadrado, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Locatelli, Paredes, McKinney; Escrito por Maria, Vlahovic, Kostik. Em anexo. alegre.

Paris Saint-Germain (3-4-3): Donnarumma. Sérgio Ramos, Marquinhos, Pereira; Hakimi, Renato Sanchez, Verratti, Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. Em anexo. Galtier.

PSG-Juventus, onde pode ser visto na TV e ao vivo

Paris Saint-Germain – Juventus, terça-feira 6 de setembro 21:00 será transmitido em Televisão em mim Canal 5E a Sky Sports One (201), Sky Sports (252) e Sky Sports 4K (213). O desafio também será visível em transmissão ao vivo em mim Conjunto de mídia esportivaE a céu vaiE a NOWTV. No site e aplicativo Eurosport Em vez disso, você terá a oportunidade de seguir texto ao vivo da partida.

Paris Saint-Germain-Juventus: História

A Juventus nunca perdeu em partidas oficiais disputadas contra o Paris Saint-Germain. em mim 8 acimaDe fato, os Bianconeri ostentam 6 vitórias (mais florido 6-1 Na primeira mão da Supertaça Europeia de 1996) e 2 empateCom 17 gols e apenas 6 sofridos. Os primeiros desafios entre estes dois clubes remontam a Taça das Taças 1983-84vencido pelos bianconeri. Na primeira parada de rodada de 16Sorteio da Juventus 2-2 No Paris Saint-Germain e graças a ele 0-0 interior, apurou-se para a fase seguinte, e depois partiu para levantar a taça no céu do Basileia, graças ao 2-1 na final frente ao Porto, que foi assinado por Beniamino Vignola e Zibe Bonjk. dentro semifinais subordinar Taça UEFA 1992-93liderada pela Juventus Dino e Roberto Baggiovenceu o Paris Saint-Germain nos dois jogos: finalizou a primeira mão 2-1 em troca com Pistola seguidor”Devin Codeno“, enquanto o gol de Baggio foi suficiente para o jogo de volta. Mesmo neste caso, a Juventus venceu a competição depois disso, derrotando Borussia Dortmund Na última rodada (3-1 e 3-0).

