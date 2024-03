Campeonato Europeu de Juniores: Seis campeões de Savona, Portugal

Conquista histórica paraItália no Campeonato Europeu de Juniores Que aconteceu no Funchal, Portugal. lá NacionalPela primeira vez na história, conquistou a medalha de ouro na equipe de estilo livre após conquistar uma prata na equipe artística e uma prata na rotina acrobática.

No geral, a Itália conquistou 8 medalhas, sendo 3 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. O resultado, que colocou a seleção italiana na história, também foi obtido graças ao desempenho surpreendente dos atletas Raro Nantes Savona: Giulia Vernis, Giorgia Lucia Macino, Flaminia Vernis, Beatrice Andina, Sara Rezia, Greta Gito. Aos seis campeões europeus de Savona há que acrescentar a treinadora Benedetta Parisela, que está em Portugal integrando a comissão técnica da seleção nacional de juniores. Também no grupo está Sophie Tibbani que infelizmente machucou o ombro um dia antes de partir para o Campeonato Europeu e precisará de cirurgia.

Diz o técnico da seleção italiana de Savona Patrícia Gialombardo: “Este importante resultado vem do fantástico trabalho realizado este ano. A maioria dos atletas que participaram nos Campeonatos da Europa também fizeram parte da selecção nacional e demonstraram um empenho incrível. Muitos deles também concluíram o ensino secundário, onde tiveram de aliam estudo e treino, apesar do seu empenho, conseguiram alcançar estes sucessos. Sei o esforço que colocaram nisso, e não é fácil, mas foram recompensados ​​com estes resultados. O investimento feito pela Federação Italiana de Natação dá-nos esperança para o futuro. Quero dedicar um pensamento a Sophie Tibbani. Lamento muito, com ela na equipe a rotina acrobática poderia ter sido mais um ponto de viragem. Amanhã ela será operada em Roma pelo professor. Então, boa sorte para Sophie Camilleri, que voltará a treinar com a seleção nacional em setembro. Agradecimentos especiais a Rari “Nantes Savona apoia toda a seleção italiana, tanto absoluta quanto juvenil, durante todo o ano. A partir de hoje, receberá as meninas 'categoria juvenil nacional que inclui outras duas atletas de Savona, Alice Maddalena e Melissa Polidoro Baglioni.”