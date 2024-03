Liga Italiana: Empoli – Bologna 0-1, Fabian decide a questão nos acréscimos – Notícias

A 29ª jornada da Liga Italiana abriu no Estádio Castellani com um jogo entre Empoli e Bologna a vencer por 0-1. Notícias

O Bologna domina o Empoli, vence fora de casa e soma três pontos importantíssimos na classificação. O resultado poderia ter sido mais arredondado, mas o Bologna só venceu por 1 a 0 graças às defesas excepcionais de Capril. Um cerco que durou cerca de 90 minutos, com o Bologna a ter mais de 70% de posse de bola. Já foram duas oportunidades perdidas sensacionais por Sailemakers e Orsolini, e aos 94 minutos veio o golo decisivo do habitual Fabian que deu aos Emiliens uma vitória fundamental em termos de qualificação para a Liga dos Campeões. Após uma partida de resistência completa, o Empoli caiu nos momentos finais da partida. Terceira derrota por 1 a 0 para os meninos de Nicola. Bolonha consolida o quarto lugar e afasta os perseguidores. Os toscanos perderam a oportunidade de sair da posição de destaque na classificação. O primeiro semestre foi desenvolvido de acordo com o cenário esperado. O Bologna assumiu, esmagou o Empoli na defesa e tentou reiniciar o jogo. O primeiro tempo termina sem gols. A equipe de Thiago Motta domina a bola e esteve perto de marcar em mais de uma ocasião. Apenas um brilhante Caprelli entre os postes e um excelente Valukewicz na defesa mantiveram o nível da equipa da casa. Em Bolonha não há Zirkzee mas destacam-se Beukema e Urbanski.

Zurkowski e Cambiaggi estão sempre muito ativos no Empoli. Aos 18 minutos, a equipa do Bolonha teve uma bela oportunidade dupla na sequência de um pontapé de canto: primeiro Bukema de cabeça, depois Urbanski com o pé direito. Como mencionado, em ambos os casos o guarda-redes do Empoli fez um bom trabalho ao tirar a bola do chão e evitar o golo. Poucos minutos depois, o Bologna ainda estava muito perto de assumir a liderança com Biokema e Orbanski novamente: primeiro o zagueiro se aproximou e bloqueou um chute brilhante de Caprile em seu caminho, enquanto um desarme de Walkiewicz foi decisivo para o gol de Orbanski. Aos 26 minutos, o Empoli apareceu com inspiração pessoal em Cambiage, que desviou o controle de Boukema e mandou para Niang, que errou na defesa e a bola chegou a Zurkowski, que chutou de primeira, mas chutou bem. acima da barra transversal. No final, a oportunidade do Empoli foi sensacional: Cambiage tocou fundo em Niang após falta em passe de Boukema, mas este voltou forte na frente do atacante senegalês e empurrou-o para a área, evitando um gol que quase marcou. No segundo tempo, os treinadores mudam a cara de seus times com todas as substituições à sua disposição. A segunda parte da grande batalha com o campo ficou pesada devido à chuva incessante que atingiu 'Castellani'. Odgaard e Saelemaekers não parecem ser os melhores substitutos para o lesionado Zirkzee. A partida esquenta no final com o Empoli perdendo Ebuehi devido a lesão, após ele ter participado recentemente e retornado de um longo hiato. Aos 37 minutos, o primeiro erro sensacional de Marin na preparação da bola ocorre com os Saeilmakers voando sozinhos em direção a Capril: o chute do ex-Milan é novamente bloqueado por uma entrada brilhante de Capril que transforma a bola em escanteio. Aos 40 minutos, Fabian teve boa chance, que chutou com o pé direito após cobrança de escanteio, e mais uma vez Capril se destacou no rebote. Aos 42 minutos, outra grande chance para o Bologna, desta vez com Orsolini como protagonista: um cruzamento perfeito de Christiansen para Orsolini que, sozinho, chutou um gol quase vazio por cima da trave, de uma posição muito próxima. No minuto final dos acréscimos, quando parecia que o Empoli, em menor número, poderia subir novamente na tabela, Giovanni Fabian marcou. Calafiore conclui o habitual, em saída livre da defesa, após virada rejeitada por Capril de forma não totalmente excepcional, Fabian chega da torneira e finaliza no escanteio e arrasa mais de 4 mil torcedores do Rossoblu.

“Bolonha lamenta os três anjos e a mãe que ascendeu ao céu”: Esta é a faixa hasteada pelos torcedores do Bolonha no canto sul da “Carlo Castellani – Computer Grosse Arena” em Empoli (Florença) após um quarto de hora de jogo , por ocasião da partida entre Empoli e Bologna. Assim, os adeptos do Bolonha quiseram recordar a tragédia ocorrida ontem à noite num edifício da periferia da cidade, onde três crianças e a mãe morreram devido a um incêndio que deflagrou num dos apartamentos.

