Quando você vê a transmissão atrasada, o programa de corrida

o MotoGP 2023 Veremos que isso chegou ao fim Amanhã, domingo, 26 de março, é fim de semana Subordinar GB Português Com o Aquecimentos e sprints em que será jogado Portimão Será válido por antes Etapa do calendário de MotoGP, Moto2 e Moto3.

Aqui está o calendário, programa e horário de início de domingo do Grande Prêmio de Portugal de 2023, antes plataforma Das categorias MotoGP, Moto2 e Moto3. O evento será transmitido ao vivo pela Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, ao vivo pela SkyGo e Now, texto ao vivo pela OA Sport.

lá TV diferida gratuita de corrida de moto Estará disponível às 17h na TV8 HD e tv8.it, que também será transmitido Corridas Moto3 a partir das 14h00 e Moto2 a partir das 15h10. Abaixo está Plano Subordinar Grande Prêmio de Portugal de MotoGP de 2023 com Direto e diferido Propostas em TV e transmissão ao vivo.

Grelha de MotoGP, Grande Prémio de Portugal 2023: Márquez na pole à frente de Bagnaia! Bastianini VI, Quartararo na quarta série

Calendário do Campeonato Português de MotoGP de 2023

Domingo, 26 de março

10h45-10h55 MotoGP, Grande Prémio de Portugal: Aquecimento – Live Sky Sport MotoGP

12h00 Moto3, Grande Prémio de Portugal: Corrida – Live Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, atrasado 14h00 TV8 HD

13h15 Moto2, Grande Prêmio de Portugal: Corrida – Ao vivo Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, atrasado 15h10 TV8 HD

15h00 MotoGP, Grande Prémio de Portugal: A Corrida – Transmissão ao vivo Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Atrasado 17h00 TV8 HD

GP PORTUGUÊS DE MOTOGP 2023: onde assistir na TV e ao vivo

Ele vive: Ao assinar Sky Sport Uno (apenas corridas), Sky Sport MotoGP, diferido em TV8 HD (apenas corridas)

transmissão ao vivo: Por assinatura do Sky Go e Now, adiado em tv8.it (somente partidas)

Transmissão de texto ao vivo: Esportes de agricultura orgânica

Programa TV8 HD gratuitamente

Domingo, 26 de março

14h00 Moto3, Grande Prémio de Portugal: A Corrida – Atrasado na TV8 HD

15.10 Moto2, Grande Prémio de Portugal: Corrida – Atrasada na TV8 HD

17h00 MotoGP, Grande Prémio de Portugal: A Corrida – Atrasado na TV8 HD

Foto: MotoGP.com Press