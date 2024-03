Inter, o verdadeiro motivo de Lautaro ter perdido o pênalti contra o Atlético: A web está uma bagunça

Continuar Pênalti duro para Lautaro Martinez. Ele cometeu dez erros em sua carreira em 27 tentativas. E contraAtletico Madrid Toro perdeu o pênalti mais importante, aqueleInternacional O custo de eliminar Liga dos Campeões Para as oitavas de final. Mas olhando atentamente as imagens, há uma razão para o argentino ter chutado o pênalti final da série para os Stars.

Liga dos Campeões, Inter sai nos pênaltis: Lautaro perde a partida decisiva

VIII vs.Ex-jogador do Atlético de Madrid de Simeone Continuou até a disputa de pênaltis e o destino decidiu que o destino do Inter estava decidido Lautaro, que nunca teve um bom pressentimento para cobranças de pênaltis. O camisa 10 nerazzurri tentou colocar a bola no canto superior e acertou Solução energéticapara manter Oblak fora de campo, que não teria conseguido chegar se Toro tivesse feito o gol.

Um final nobre e um resultado terrível porque o resultado do capitão foi desastroso, o que fez o Civitas Metropolitano explodir de alegria. O pênalti que lembrou muitos disso Roberto Baggio Um erro na final da Copa do Mundo de 1994 contra o Brasil.

O verdadeiro motivo do pênalti que Lautaro cobrou alto

Uma foto de Lautaro se tornou viral imediatamente após perder o quinto e último pênalti da série Ele fixou seu olhar na massa destruída nas imediações do disco. Esta é a razão da conclusão do líderInternacional Acontece que ela estragou completamente.

o Pé esquerdo O artilheiro do Campeonato Italiano, o torcedor por assim dizer, deslocou uma pequena parte do campo, que pode ter sido destruída em decorrência dos pênaltis já cobrados. Durante a inscrição, aqueles que o precederam – seu conterrâneo Coréia Dos Colchoneros – quase arriscou machucar o tornozelo com um movimento anormal que piorou as condições do campo.

Lautaro enterra de onze metros: o que pensam os torcedores do Inter

Dez faltas de pênalti em 27: Não, pênaltis definitivamente não são a especialidade de Lautaro Martinez. Em relação à falta contra o Atlético, os torcedores do Inter focam principalmente Colina ofensiva. “A grama simplesmente se moveu quando alcançou o pé de apoio”, comenta Den Corre no X. “A grama é feita de terra. Se você pressionar na lateral, você move o lado próximo a ela. Tectônica da Terra É baseado nisso. “Não é por acaso que vemos os batedores de pênaltis baterem na área ao redor da bola antes de colocá-la: isso ajuda a proporcionar aderência e rigidez”, acrescenta Gn's. Há quem, como sempre, aproveite a oportunidade e recorra à arma do sarcasmo. “Zona sísmica de Madrid, praça”, provoca Capa, torcedor da Juventus.

Rafizzani levanta dúvidas

Em vez disso, Fabio Raviziani apresentou teorias da conspiração. “Muito, muito, muito estranho”, escreveu o diretor da TeleLombardia no Twitter depois de postar uma foto suspeita em que algo parece estar na marca do pênalti. Alguém poderia pensar Que existe um mecanismo sob o disco. Parece impossível, mas estou tendo dificuldade em encontrar uma explicação plausível. Voc ~ e tem algum? Ou esta foto é falsa e eu sou um idiota?