Repubblica – Inter, há um Oaktree: ele pode se inscrever como parceiro. E mais 3 boas notícias chegam

“O esquema do negócio deve ser aquele derivado da folha de termos definida pela Goldman Sachs, parceira da Suning na busca por novo capital: uma injeção de pelo menos 270 milhões para liquidar o acionista minoritário Lion Rock (dono de 31 por cento das ações ) e para garantir o dinheiro necessário para atender a Todas as responsabilidades urgentes: salários dos jogadores, parcelas de compras com cartão e dívidas com fornecedores., Escreve Repubblica.

“Para o Inter, a agilização do diálogo com o Fundo é apenas a última de uma série de boas notícias. O vencimento da Fifa em março, passado de 30 de maio para 24 de junho, eliminou o risco de não poder ir. No mês que vem, a inscrição do time para o próximo torneio. No mês que vem, os nerazzurri, como todos os clubes da Liga italiana, receberão adiantamentos (equivalentes a 5 por cento da taxa anual) da Sky and Dazen TV pelos direitos para a próxima temporada esportiva. Parte dos prêmios esportivos também irá chegue imediatamente para ganhar o scudetto e qualificar os campeões ”.