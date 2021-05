Atalanta Juventus, o guia final da Copa Itália 2021

Atalanta e Juventus já se enfrentaram 16 vezes na Coppa Itália: 6 vitórias dos Bianconeri, 4 dos Nerazzurri e 6 empates. As duas equipes já se enfrentaram em duas ocasiões nesta temporada, tanto no Campeonato Italiano, quanto na primeira mão, disputada no Estádio Allianz, terminou em 1 a 1, com gols de Kiza e Frolier. Por outro lado, o golo de Malinowski resultou na vitória da Atalanta por 1-0 na segunda mão. Assim os nerazzurri conseguiam duas vitórias consecutivas contra a Juventus, algo que não acontecia desde a temporada 1929/30.

O Atalanta chegou à final da Coppa Itália pela segunda vez nas últimas três temporadas, tendo anteriormente apenas obtido sucesso em três ocasiões em toda a sua história. A única vitória remonta a 1963, por 3-1 na final contra o Torino. Na última partida final, disputada no Olympico em 2019, a equipe de Gasperini perdeu por 2 a 0 para a Lazio, com gols de Milinkovic Savic e da Coréia, após a Juventus ter sido eliminada nas semifinais. Por outro lado, os bianconeri lideram a lista de homenagens da Coppa Itália, com 13 vitórias em 19 finais. A Juventus não levanta esse troféu desde 2018, quando venceu o Milan por 4-0. Na edição final, porém, os bianconeri perderam na final para o Napoli nos pênaltis. A partida terminou, no tempo normal, com um empate em 0 a 0, com a Juventus não levando nenhum gol na Copa da Itália por quatro vezes consecutivas. Por outro lado, os bianconeri perderam apenas uma das últimas 17 partidas disputadas nesta competição (12 vitórias e 4 empates nas restantes), diretamente frente ao Atalanta: 3-0 em Bérgamo na reviravolta das semifinais da edição 2018/2019. Por outro lado, os nerazzurri marcaram apenas 3 gols nas quatro finais que disputou, todos marcados por Domingini na vitória final por 3-1 sobre Torino em 1963. Andrea Pirlo, que poderia se tornar o quarto jogador a vencer a Copa da Itália com a Juventus como jogador e treinador depois de Louis Monty, Carlo Barula e Dino Zoff. Gian Piero Gasperini, de 63 anos e 113 dias, pode se tornar o treinador mais velho a vencer a Copa Itália pela primeira vez, bem como o segundo treinador mais velho a erguer este troféu, atrás de Nereo Rocco (65 anos e 62 dias no momento ) Terceira vitória com o Milan em 1977).

Todos os jogadores podem ser heróis

O homem com maiores desafios na Juventus é sem dúvida Cristiano Ronaldo. O avançado português marcou 9 golos nas últimas 10 finais em todas as competições, mas ficou sem força em 3 das últimas 5. Por outro lado, Gasperini vai apostar em Dovan Zapata, o jogador que mais golos marcou em Juventus de 2016/2017 até hoje: 7 em 10 jogos.