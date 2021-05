Tênis, TB Genebra: Federer está fora contra Andogar. Bem Fognini e Cecchinato

O suíço retorna de Andogar e se entrega ao terceiro grupo. Os sicilianos vencem o Derby Azul com o Travalia: no segundo turno ele enfrentará Shapovalov. Sanremo está bem contra Bella

Dramático no vermelho no Aberto de Genebra: Roger Federer nocauteou após retornar a campo após quase dois anos. O suíço deu lugar ao espanhol Andogar, 4-6 6-4 4-6, depois de ter 4-2 no terceiro set. Bem, os italianos: dois em cada três lideram o ATP 250 suíço com um prêmio de € 419.470. Vaughnini e Chikinato estão sorrindo, o segundo venceu o clássico com Travalia, que se aposentou.

Federer Co. – A brilhante reviravolta se tornou um pesadelo: contra Andujar, depois de um primeiro set fraco, Roger Federer se recupera no segundo set, mas perde duas partidas de vantagem na terceira e decisiva parte. Com um placar de 4-6 6-4 4-6 no final, o espanhol, que no final da partida se desculpou simbolicamente com o campeão suíço, o proprietário de terras em Genebra.

The Derby – O Genebra Blue Derby entre Marco Chicinato e Stefano Travallia termina nas mãos dos sicilianos que se beneficiam da aposentadoria de Travalia quando a partida já está em grande perigo (6-3 e 3-0 para Chicinato).

A semifinal de Roland Garros 2018 teve um ótimo começo, somando os primeiros 12 pontos consecutivos e voando à frente por 3-0. Em 4-1, primeira reação de Travaglia, que recupera o intervalo e volta ao jogo em 3-4. Mas neste ponto, há outra corrida de Chikinato, que fez mais seis jogos seguidos, levando 6-3 3-0. No segundo turno, o canadense Denis Shapovalov espera Chikinato.

Bem Fognini: Pella ko – Depois de Marco Chicinato, Fabio Funini também chegou à segunda fase em Genebra, vencendo confortavelmente o argentino Guido Bella por 6-2 e 6-2. Combine perfeitamente nas encostas com Azul, que usa a falta dupla de Bella para obter o ponto de ruptura na primeira partida. Com 3-1, Fognini ainda fortalece a resposta, consegue mais duas chances e marca uma segunda pausa para 4-1 que então facilmente se transforma em 6-2. Na Parte Dois, Fognini ainda tem 4-0 e depois de 64 minutos já está azul no banheiro. No segundo turno, os Ligurians aguardam a vitória entre o sérvio Laslo Djeri e o brasileiro Thiago Monteiro. READ Grande Prêmio de Portugal de Gasli e Tsunoda

