O M-Sport está pronto para o desafio português

Isso depois das três primeiras corridas da temporada Monte carloE a Polo Norte e Croácia, É uma equipe M Sport Ford Entrar Portugal Esperando alcançar o bem após a excelente corrida feita pela jovem promessa Adrian Formo No asfalto croata. A equipa britânica no Rali da Lusitânia regressou ao WRC após um ano de ausência devido a Covid-19, Sempre teve um bom desempenho nos últimos anos e obteve uma vitória impressionante em 2017 com Sebastian Auger E um pódio duplo no ano seguinte, enquanto em 2019, os homens de Blue Oval conseguiram um excelente quarto e quinto lugares. Timo Sonin Ed Elvin Evans.

Em comparação com o passado recente, seria muito difícil destruir os navios de guerra de perto Hyundai e Toyota, Mas em fortaleza Eles sabem muito bem que se trata de uma época de transição, pois é importante espremer a maior parte dos materiais disponíveis, então esperam voltar à luta por títulos e vitórias a partir do próximo ano, quando os novos títulos aparecerem no cenário mundial. Rally 1 Hybrid. Voltando à corrida em questão, ele lidera a equipe Richard Milner Ela optou por se concentrar em um time jovem, que também participou desta corrida Joss Greensmith e Adrian Formo Sobre Ford Fiesta WRC Plus. Se for esse o costume pela primeira vez, já que este ano ele estará participando de todas as corridas, é um upgrade bem merecido pela segunda vez após a excelente corrida realizada em Croácia. Para o francês, será sua primeira aparição nas quadras de saibro B. World Auto Rally O seu objectivo é ganhar experiência e melhorar durante a corrida, enquanto o seu companheiro de equipa tem a vantagem de ter participado de facto numa prova lusitana no passado e isso será benéfico para ele aumentar o seu sentimento. Chris Patterson.

Finalmente, em relação WRC2 Para defender as cores de Pete Detroit Haverá um finlandês Timo Sonin E sueco Tom Crensenson, A bordo Ford Fiesta MKII Rally 2. “Temos todos os motivos para aguardar com confiança o próximo Rally em Portugal, especialmente depois de algumas performances encorajadoras nas três primeiras corridas da temporada.” Milner disse: “Não será fácil chegar aos cinco primeiros, mas até agora no que diz respeito a Formo e Greensmith, não queremos colocar muita pressão. Sobre eles. ”“ Eles sabem muito bem quais são os seus objetivos e o importante é que estão a melhorar ao longo da corrida, e em particular, Adrien precisa aumentar sua confiança no WRC Plus devido à sua pouca experiência em corridas com carros de primeira classe. Quanto ao Gus, esta é uma daquelas corridas em que já participou no passado ao volante de um World Rally Car e isso vai ajudá-lo a aumentar as sensações com Chris Patterson. ”

“Obviamente não há pressão sobre nenhum dos dois. O trabalho deles é chegar à linha de chegada, mas fique tranquilo, pois eles podem estabelecer tempos competitivos ao longo do fim de semana. No WRC2, poderemos novamente contar com a velocidade e experiência de Suninen. Não queremos criar expectativas., Mas Teemu tem tudo para vencer nesta categoria, mostrando o desempenho do Ford Fiesta Rally 2. Finalmente, para Christenson, esta é mais uma grande oportunidade de ganhar experiência passando do Rally4 para o Rally2. A estreia do novo carro na Croácia foi lamentável, mas Tom é muito capaz e decidido e vai recuperar muito rapidamente. ”

O otimismo também aparece nas palavras dos motoristas à luz do desafio português, começando com Joss Greensmith. “Quando penso nesta corrida, vejo mais as sensações que você sente ao dirigir do que as dificuldades que você pode encontrar durante o percurso. É sempre uma boa ideia vir a um país que adora ralis e é o evento de a temporada que tanto procuro por esse motivo ”, disse Briton. “Foi também o meu primeiro evento do WRC e posso ganhar experiência com isso. Sempre estabeleci objetivos para mim mesmo e me tornei os cinco melhores realistas. Teríamos terminado em quinto lugar na Croácia se eu não tivesse perdido um tempo valioso devido a um problema técnico , mas demos um bom passo em frente e quero fazê-lo. ”Continuando este caminho em Portugal, em particular, depois de mudar de navegador, vi na Croácia os primeiros sinais positivos, mas chegar ao nível dos cinco primeiros , você tem que ser perfeito e não cometer erros, então esse é o meu objetivo. “

O jovem também pensou nisso Adrian Formo. “Mal posso esperar pelo início desta prova. Quando Milner me disse que irei assistir ao evento, fiquei muito entusiasmado. Em 2019, vim para Portugal, mas como espectador, esta será a minha primeira participação neste rally e sei que será um grande desafio. Espero conseguir. Tenha um bom ritmo e aproveite o fim de semana, assim como eu fiz na Croácia. ” Francês disse. “Não tenho grandes expectativas, o objetivo é o mesmo da Croácia. Ficar perto dos seis ou sete primeiros e manter um bom ritmo seria um resultado muito bom. Tenho certeza, mas ainda estou aprendendo. Meu favorito a superfície está suja e obtive alguns resultados muito bons, incluindo At that Wells Rally GB 2019 quando fiquei em segundo lugar no WRC2. Para minhas configurações, assisti muitos vídeos dos últimos anos com o WRC Plus. Irregular em alguns lugares e com muitas pedras na estrada considerando a segunda faixa. Tenho certeza que seria um bom rally. Realmente, é claro, o salto de Fave é um dos saltos mais populares da temporada. ”