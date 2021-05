Mercado de transferências em Nápoles, Gattuso vai embora | E ele quer trazer Insigne!

Gattuso na jogada de despedida com o Napoli Depois do último jogo com o Verona, o treinador pode levar Insigne com ele

Uma última tarefa, então bata Nápoles Baseado em Gattuso Eles vão se separar. O técnico da Calábria quer deixar uma boa memória fazendo a escalada Campeões E deixou a Azzurri nas primeiras quatro, e voltou para a importante Europa, na partida contra Verona. Aí vai ser adeus, quase impossível acreditar na relação com De Laurentiis Costura, mesmo com a lente no bolso. O treinador olha ao redor da pista Fiorentina Esmaecimento, mas as opções não estão disponíveis. Ele também poderia tentar levar um napolitano sênior com ele.

Mercado de transferências, Insigne Gattuso: Goodbye Together?

O filme “Corriere dello Sport” conta a sensação maravilhosa que se originou com Lorenzo distintivo, Alcançou sua maior temporada na Série A com Ben 19 gols Alcançar. Um sentimento além do lado puramente técnico que teria levado o treinador a testar o terreno com o avançado. O contrato da Insigne expira 2022, Ainda não renovado, então Gattuso teria perguntado se, na despedida, ele não queria segui-lo. Gattuso, como disse ao Calciomercato.it, acabou no gol da Juventus e as conexões aumentaram.. Por enquanto, no entanto, parece difícil ver o Insigne longe de Nápoles, que é seu capitão e bandeira. Na verdade, é difícil vê-lo com a camisa de “inimigos” do império Tu es!